Кращі кольори для спальні: які відтінки актуальні у 2020 році
Спальня – місце, в якому має бути максимально комфортна обстановка. Багато що залежить від кольору, адже він впливає на затишок і сприйняття приміщення.
Які кольори актуальні для інтер'єру спальні, розповідає 24 канал.
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Бежевий
Світлі відтінки, зокрема, бежеві, створюють у приміщенні відчуття домашнього тепла і затишку. Для того щоб інтер'єр не здавався блесклим і тьмяним, додайте м'які кольорові акценти (штори, подушки, плед, килим, аксесуари). Також добре виглядає поєднання різних фактур і матеріалів (шкіра, льон, велюр, замша).
Бежеві відтінки завжди виграшно виглядають в інтер'єрі / Фото design-homes
Сірий
Всі відтінки сірого кольору актуальні і користуються високим попитом. Вони створюють заспокійливу атмосферу в кімнаті. Для того щоб інтер'єр не виглядав нудно, розбавте сірий яскравими контрастами.
Сірий колір створить особливу атмосферу у приміщенні / Фото design-homes
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Рожевий
Цей колір став трендовим останніми роками. Він піднімає настрій і створює відчуття безпеки у квартирі. Зверніть увагу на пудрові тони, щоб приміщення не здавалося занадто "зефірним". До вибраного відтінку додайте білий або сірий колір.
Пудрові відтінки надають інтер'єру розкішного вигляду / Фото ivd
Зелений
Цей колір асоціюється зі спокоєм і здоров'ям. Його відтінки знімають стрес і дозволяють насолоджуватися відпочинком. Для спальні краще використовувати приглушені тони. Вони чудово поєднуються з білим, бежевим і сірим кольором.
Зелені відтінки у спальні дозволять сповна насолодитися відпочинком / Фото roomester
Синій
Відтінки синього кольору асоціюються з морем і чистим небом, створюють затишок і тепло у спальні. Використовуються як насичені, так і пастельні тони синього кольору.
Сині відтінки надають інтер'єру душевності / Фото remontbp