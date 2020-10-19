Спальня – місце, в якому має бути максимально комфортна обстановка. Багато що залежить від кольору, адже він впливає на затишок і сприйняття приміщення.

Які кольори актуальні для інтер'єру спальні, розповідає 24 канал.

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Бежевий

Світлі відтінки, зокрема, бежеві, створюють у приміщенні відчуття домашнього тепла і затишку. Для того щоб інтер'єр не здавався блесклим і тьмяним, додайте м'які кольорові акценти (штори, подушки, плед, килим, аксесуари). Також добре виглядає поєднання різних фактур і матеріалів (шкіра, льон, велюр, замша).

Бежеві відтінки завжди виграшно виглядають в інтер'єрі / Фото design-homes

Сірий

Всі відтінки сірого кольору актуальні і користуються високим попитом. Вони створюють заспокійливу атмосферу в кімнаті. Для того щоб інтер'єр не виглядав нудно, розбавте сірий яскравими контрастами.

Сірий колір створить особливу атмосферу у приміщенні​ / Фото design-homes

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Рожевий

Цей колір став трендовим останніми роками. Він піднімає настрій і створює відчуття безпеки у квартирі. Зверніть увагу на пудрові тони, щоб приміщення не здавалося занадто "зефірним". До вибраного відтінку додайте білий або сірий колір.

Пудрові відтінки надають інтер'єру розкішного вигляду / Фото ivd

Зелений

Цей колір асоціюється зі спокоєм і здоров'ям. Його відтінки знімають стрес і дозволяють насолоджуватися відпочинком. Для спальні краще використовувати приглушені тони. Вони чудово поєднуються з білим, бежевим і сірим кольором.

Зелені відтінки у спальні дозволять сповна насолодитися відпочинком​ / Фото roomester

Синій

Відтінки синього кольору асоціюються з морем і чистим небом, створюють затишок і тепло у спальні. Використовуються як насичені, так і пастельні тони синього кольору.

Сині відтінки надають інтер'єру душевності​ / Фото remontbp