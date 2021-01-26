Передпокій – приміщення, які бачать усі гості будинку. Для того щоб кімната була затишною і стильною, потрібно продумати її декор.

Джерело: інстаграм design_dizart

Які декоративні елементи доречно використовувати у передпокої, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.

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Передпокій – візитка вашого будинку. Зазвичай це невеликий простір, але не варто відноситься до нього зневажливо! Навіть для маленького передпокою можна вибрати цікаві варіанти декору, а в великих просторах можна розгулятися, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Які прийоми використовувати у декорі передпокою

Цікаві варіанти освітлення

Останні роками актуально різнопланове освітлення – однієї люстри недостатньо. Підберіть красиві підвіси, світильники, бра та ін. Також можна використовувати підсвічування.

Оригінальне освітлення підкреслить інтер'єр​ / Фото pinterest

Картини

Красиві картини або фото в рамках можуть стати стильним акцентом в інтер'єрі.

Квіти і сухоцвіти

Живі рослини протягом кількох років залишаються трендом в інтер'єрі. Також актуальні сухоцвіти.

Використовуйте у передпокої яскравий акцент​ / Фото roomester

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Аромат

Приємний аромат створить унікальну атмосферу у приміщенні. Підберіть дифузор, який найбільш підкреслює характер вашого будинку.

Незвичайні дзеркала

Дзеркальні поверхні візуально збільшують приміщення і роблять його більш світлим і просторим.

Килим

Цей елемент декору дозволить створити затишок в домі.

Меблі

Незвичайні пуфи, тумби або банкетки – це не тільки зручно і функціонально, але і красиво.

Затишок створюється за допомогою дрібниць​ / Фото pinterest