Прихожая – помещение, которые видят все гости дома. Для того чтобы комната была уютной и стильной, нужно продумать ее декор.

Источник: инстаграм design_dizart

Какие декоративные элементы уместно использовать в прихожей, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Прихожая – визитка вашего дома. Обычно это небольшое пространство, но не стоит относится к нему пренебрежительно! Даже для маленькой прихожей можно выбрать интересные варианты декора, а в больших пространствах можно разгуляться, – отметили дизайнеры интерьера.

Какие приемы использовать в декоре прихожей

Интересные варианты освещения

В последние годы актуально разноплановое освещение – одной люстры недостаточно. Подберите красивые подвесы, светильники, бра и пр. Также можно использовать подсветку.

Оригинальное освещение подчеркнет интерьер / Фото pinterest

Картины

Красивые картины или рамки в фото могут стать стильным акцентом в интерьере.

Цветы и сухоцветы

Живые растения в течение нескольких лет остаются трендом в интерьере. Также актуальны сухоцветы.

Используйте в прихожей яркий акцент / Фото roomester

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Аромат

Приятный аромат создаст уникальную атмосферу в помещении. Подберите диффузор, который наиболее подчеркивает характер вашего дома.

Необычные зеркала

Зеркальные поверхности визуально увеличивают помещение и делают его более светлым и просторным.

Ковер

Этот элемент декора позволит создать уют в доме.

Мебель

Необычные пуфы, тумбы или банкетки – это не только удобно и функционально, но и красиво.

Уют создается с помощью мелочей / Фото pinterest