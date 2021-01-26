Декор прихожей: какие фишки сделают помещение стильным
Прихожая – помещение, которые видят все гости дома. Для того чтобы комната была уютной и стильной, нужно продумать ее декор.
Источник: инстаграм design_dizart
Какие декоративные элементы уместно использовать в прихожей, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.
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Прихожая – визитка вашего дома. Обычно это небольшое пространство, но не стоит относится к нему пренебрежительно! Даже для маленькой прихожей можно выбрать интересные варианты декора, а в больших пространствах можно разгуляться, – отметили дизайнеры интерьера.
Какие приемы использовать в декоре прихожей
Интересные варианты освещения
В последние годы актуально разноплановое освещение – одной люстры недостаточно. Подберите красивые подвесы, светильники, бра и пр. Также можно использовать подсветку.
Оригинальное освещение подчеркнет интерьер / Фото pinterest
Картины
Красивые картины или рамки в фото могут стать стильным акцентом в интерьере.
Цветы и сухоцветы
Живые растения в течение нескольких лет остаются трендом в интерьере. Также актуальны сухоцветы.
Используйте в прихожей яркий акцент / Фото roomester
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Аромат
Приятный аромат создаст уникальную атмосферу в помещении. Подберите диффузор, который наиболее подчеркивает характер вашего дома.
Необычные зеркала
Зеркальные поверхности визуально увеличивают помещение и делают его более светлым и просторным.
Ковер
Этот элемент декора позволит создать уют в доме.
Мебель
Необычные пуфы, тумбы или банкетки – это не только удобно и функционально, но и красиво.
Уют создается с помощью мелочей / Фото pinterest
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