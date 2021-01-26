Декор передпокою: які фішки зроблять приміщення стильним

Передпокій – приміщення, які бачать усі гості будинку. Для того щоб кімната була затишною і стильною, потрібно продумати її декор.
Джерело: інстаграм design_dizart
Які декоративні елементи доречно використовувати у передпокої, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.
Корисно Декор стін в інтер'єрі: дизайнерка назвала кілька актуальних фішок
Передпокій – візитка вашого будинку. Зазвичай це невеликий простір, але не варто відноситься до нього зневажливо! Навіть для маленького передпокою можна вибрати цікаві варіанти декору, а в великих просторах можна розгулятися, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Останні роками актуально різнопланове освітлення – однієї люстри недостатньо. Підберіть красиві підвіси, світильники, бра та ін. Також можна використовувати підсвічування.
Оригінальне освітлення підкреслить інтер'єр / Фото pinterest
Красиві картини або фото в рамках можуть стати стильним акцентом в інтер'єрі.
Живі рослини протягом кількох років залишаються трендом в інтер'єрі. Також актуальні сухоцвіти.
Використовуйте у передпокої яскравий акцент / Фото roomester
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Приємний аромат створить унікальну атмосферу у приміщенні. Підберіть дифузор, який найбільш підкреслює характер вашого будинку.
Дзеркальні поверхні візуально збільшують приміщення і роблять його більш світлим і просторим.
Цей елемент декору дозволить створити затишок в домі.
Незвичайні пуфи, тумби або банкетки – це не тільки зручно і функціонально, але і красиво.
Затишок створюється за допомогою дрібниць / Фото pinterest