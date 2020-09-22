Деталі в інтер'єрі спальні мають дуже велике значення. Щоб кімната вийшла стильною і гармонійною, слід врахувати всі нюанси і дрібниці.

Які прийоми використовують дизайнери та декоратори під час оформлення спальні, розповідає 24 канал. Читайте ТОП-5 застарілих фішок в інтер'єрі Декор у спальні Всі елементи повинні відповідати загальному стилю.

Якщо кімната виконана у світлих або природних відтінках – використовуйте контрастний декор.

До темних кольорів додайте легкий і світлий декор.

Не застосовуйте у спальні елементи, котрі притягують пил.

Відмовтеся від дрібничок у вигляді статуеток, вазочок і шкатулок.

у вигляді статуеток, вазочок і шкатулок. Відмінним акцентом у спальні служать світильники, дзеркала і картини.

у спальні служать світильники, дзеркала і картини. Узголів'я ліжка – центральний предмет у спальні, зробіть його стильним.

у спальні, зробіть його стильним. Уникайте маленьких дзеркал – вони надають невпевненості. Світильники додадуть кімнаті затишку​ / Фото remontbp Актуально Бюджетний ремонт у квартирі: практичні поради Що актуально у 2020 році Натуральні матеріали – шкіра, дерево, льон.

– шкіра, дерево, льон. Текстиль – приліжковий килимок, плед, штори.

– приліжковий килимок, плед, штори. Стіни – фарба, декоративна штукатурка, шпалери, рельєфні панелі, цегляна кладка, фотошпалери.

– фарба, декоративна штукатурка, шпалери, рельєфні панелі, цегляна кладка, фотошпалери. Колірна гамма – пастельна з яскравими акцентами.

– пастельна з яскравими акцентами. Елементи декору – дзеркала, свічки, рамки, фото, картини.

– дзеркала, свічки, рамки, фото, картини. Меблі – центральне місце займає ліжко. Тумбочки, комод, шафа. Пастельні відтінки – у трендах 2020​ / Фото remontbp Стильні спальні Використовуйте яскраві акценти – вони додадуть свіжості спальні​ / Фото remontbp