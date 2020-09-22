Декор спальні: що доречно і модно у 2020 році
Деталі в інтер'єрі спальні мають дуже велике значення. Щоб кімната вийшла стильною і гармонійною, слід врахувати всі нюанси і дрібниці.
Які прийоми використовують дизайнери та декоратори під час оформлення спальні, розповідає 24 канал.
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Декор у спальні
- Всі елементи повинні відповідати загальному стилю.
- Якщо кімната виконана у світлих або природних відтінках – використовуйте контрастний декор.
- До темних кольорів додайте легкий і світлий декор.
- Не застосовуйте у спальні елементи, котрі притягують пил.
- Відмовтеся від дрібничок у вигляді статуеток, вазочок і шкатулок.
- Відмінним акцентом у спальні служать світильники, дзеркала і картини.
- Узголів'я ліжка – центральний предмет у спальні, зробіть його стильним.
- Уникайте маленьких дзеркал – вони надають невпевненості.
Світильники додадуть кімнаті затишку / Фото remontbp
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Що актуально у 2020 році
- Натуральні матеріали – шкіра, дерево, льон.
- Текстиль – приліжковий килимок, плед, штори.
- Стіни – фарба, декоративна штукатурка, шпалери, рельєфні панелі, цегляна кладка, фотошпалери.
- Колірна гамма – пастельна з яскравими акцентами.
- Елементи декору – дзеркала, свічки, рамки, фото, картини.
- Меблі – центральне місце займає ліжко. Тумбочки, комод, шафа.
Пастельні відтінки – у трендах 2020 / Фото remontbp
Стильні спальні
Використовуйте яскраві акценти – вони додадуть свіжості спальні / Фото remontbp