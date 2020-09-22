Декор спальни: что уместно и модно в 2020 году
Детали в интерьере спальни имеют очень большое значение. Чтобы комната получилась стильной и гармоничной, следует учесть все нюансы и мелочи.
Какие приемы используют дизайнеры и декораторы при оформлении спальни, рассказывает 24 канал.
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Декор в спальне
- Все элементы должны соответствовать общему стилю.
- Если комната выполнена в светлых или природных оттенках – используйте контрастный декор.
- К темным цветам добавьте легкий и светлый декор.
- Не применяйте в спальне элементы, притягивающие пыль.
- Откажитесь от безделушек в виде статуэток, вазочек и шкатулок.
- Отличным акцентом в спальне служат светильники, зеркала и картины.
- Изголовье кровати – центральный предмет в спальне, сделайте его стильным.
- Избегайте маленьких зеркал – они придают неуверенности.
Светильники добавят комнате уюта / Фото remontbp
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Что актуально в 2020 году
- Натуральные материалы – кожа, дерево, лен.
- Текстиль – прикроватный коврик, плед, шторы.
- Стены – краска, декоративна штукатурка, обои, рельефные панели, кирпичная кладка, фотообои.
- Цветовая гамма – пастельная с яркими акцентами.
- Элементы декора – зеркала, свечи, рамки, фото, картины.
- Мебель – центральное место занимает кровать. Тумбочки, комод, шкаф.
Пастельные оттенки – в трендах 2020 / Фото remontbp
Стильные спальни
Используйте яркие акценты – они добавят свежести спальне / Фото remontbp