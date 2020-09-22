Детали в интерьере спальни имеют очень большое значение. Чтобы комната получилась стильной и гармоничной, следует учесть все нюансы и мелочи.

Какие приемы используют дизайнеры и декораторы при оформлении спальни, рассказывает 24 канал. Читайте ТОП-5 устаревших фишек в интерьере Декор в спальне Все элементы должны соответствовать общему стилю.

Если комната выполнена в светлых или природных оттенках – используйте контрастный декор.

К темным цветам добавьте легкий и светлый декор.

Не применяйте в спальне элементы, притягивающие пыль.

Откажитесь от безделушек в виде статуэток, вазочек и шкатулок.

в виде статуэток, вазочек и шкатулок. Отличным акцентом в спальне служат светильники, зеркала и картины.

в спальне служат светильники, зеркала и картины. Изголовье кровати – центральный предмет в спальне, сделайте его стильным.

в спальне, сделайте его стильным. Избегайте маленьких зеркал – они придают неуверенности. Светильники добавят комнате уюта / Фото remontbp Актуально Бюджетный ремонт в квартире: практические советы Что актуально в 2020 году Натуральные материалы – кожа, дерево, лен.

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