Спальня – місце з особливою атмосферою, де повинен бути затишок і комфорт. Для того щоб завжди бути в прекрасному настрої – підберіть теплі кольори для інтер'єру кімнати.

Які кольори і відтінки вибрати для оформлення спальні, розповідає Нерухомість 24.

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Теплий сірий і ніжний рожевий

Сірий став кольором 2021 року за версією Pantone. Останніми роками він отримав широку популярність як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників житла. У той же час рожевий – колір поза часом. Він завжди актуальний у різних своїх відтінках. У цьому поєднанні – сірий – більш суворий, а рожевий – пом'якшує його робить затишним і домашнім.

Поєднання сірий + рожевий – універсальне, воно підійде для будь-якої спальні / Фото pinterest

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Бежевий + кремовий

Мабуть, найтепліше, найніжніше і найуніверсальніше поєднання. Цей варіант зробить спальню максимально затишною і створить атмосферу релаксу. А якщо ви захочете чогось яскравого – можна додати кілька контрастних акцентів (наприклад, кілька подушок або ваз). Важливо: подібний колірний варіант – поза модою і завжди актуальний.

Тепла спальня дозволить насолоджуватися кожною хвилиною відпочинку / Фото mirdizajna

М'ятний + білий

Білий колір – вічний. Залежно від відтінку його можна використовувати у будь-якому приміщенні, і поєднувати з різними кольорами. М'ятний – не виняток. Він ніжний, теплий і дозволяє створити ідеальну атмосферу для якісного розслаблення і відпочинку.

М'ятний – колір, який сприяє відпочинку / Фото dizaynlab

Світлий зелений + бежевий

Зелений – заспокоює і заряджає енергією, це колір гармонії, спокою та рівноваги, тому його використання у спальні виправдано. Додайте до нього нейтральний бежевий і спальня стане теплою і затишною.

Зелений і бежевий – відмінне рішення для тих, хто хоче спокою / Фото pinterest