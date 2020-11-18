Ванная комната должна быть не только стильной и функциональной, но и уютной, а аксессуары – красивыми и актуальными.

Какие идеи использовать в своей ванной, рассказывает Недвижимость 24.

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Акценты

Чтобы ванная выглядела интересно и стильно, сделайте в ней акцент. Это может быть яркая стена ли пол с оригинальным рисунком. Используйте для этого плитку или обои (если речь идет о стене). Важно – не переусердствовать, поэтому остальные элементы сделайте в нейтральной цветовой гамме.

Контрастный пол в ванной привлечет внимание гостей / Фото ivd

Зеркальные поверхности

Зеркало в ванной комнате выполняет две функции – функциональную и декоративную. Скучные прямоугольные зеркала отошли в прошлое. Теперь актуальны круглые формы в красивых рамах. Зеркало должно "играть" в помещении. Кроме того, оно зрительно расширит пространство.

Красивое зеркало украсит ванную / Фото interior

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Аксессуары

Чтобы ванная выглядела целостно и стильно, приобретите все аксессуары в одном стиле и из одной серии. Это поможет не только украсить помещение, но и задать правильный акцент.

Стильные принадлежности подчеркнут дизайн ванной / Фото trizio

Освещение

Красивым акцентом в ванной комнате могут стать стильные светильники. Не стоит ограничиваться потолочным вариантом. Присмотрите подвес или бра – его можно разместить возле зеркала. Дополнительное освещение позволит задать правильную атмосферу в ванной комнате.

Дополнительное освещение – важный момент в декоре ванной / Фото design4dom