Оформлення та облаштування невеликої квартири – процес непростий, адже потрібно вмістити стільки всього.

Дизайнери придумали лайфхаки, як зробити маленькі квартири не лише стильними, але і максимально функціональними, розповідає 24 канал.

Читайте Цікаві фішки в інтер'єрі передпокою: фото

Стіл-підвіконня

Якщо у квартирі потрібно робоче місце, а простору мало – зробіть стіл з підвіконня. Для цього знадобиться широка стільниця з ЛДСП. Також можна додати кілька книжкових полиць і висувні ящики. Такий варіант дозволить зекономити місце у квартирі. Не забудьте продумати додаткове освітлення у цій зоні.

Стіл-підвіконня – комфортне місце для роботи і навчання / Фото design-homes

Цікаво Як використати старі речі в інтер'єрі

Непомітна шафа

Зробіть шафу максимально непомітною. Для цього його фасади повинні бути в колір стін. Такий прийом дозволить "не красти" простір у квартирі.

Непомітна шафа зіллється зі стінами​ / Фото domnomore

Дзеркальні поверхні

Улюблений прийом дизайнерів – дзеркала в інтер'єрі. Вони дозволяють візуально збільшити простір, додати більше світла і стати оригінальним декоративним елементом. Дзеркала можна використовувати у всіх кімнатах.

Дзеркала будь-яких форм підуть на користь невеликим приміщенням​ / Фото interiorsmall