Кращі ідеї для маленьких квартир: фото
Оформлення та облаштування невеликої квартири – процес непростий, адже потрібно вмістити стільки всього.
Дизайнери придумали лайфхаки, як зробити маленькі квартири не лише стильними, але і максимально функціональними, розповідає 24 канал.
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Стіл-підвіконня
Якщо у квартирі потрібно робоче місце, а простору мало – зробіть стіл з підвіконня. Для цього знадобиться широка стільниця з ЛДСП. Також можна додати кілька книжкових полиць і висувні ящики. Такий варіант дозволить зекономити місце у квартирі. Не забудьте продумати додаткове освітлення у цій зоні.
Стіл-підвіконня – комфортне місце для роботи і навчання / Фото design-homes
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Непомітна шафа
Зробіть шафу максимально непомітною. Для цього його фасади повинні бути в колір стін. Такий прийом дозволить "не красти" простір у квартирі.
Непомітна шафа зіллється зі стінами / Фото domnomore
Дзеркальні поверхні
Улюблений прийом дизайнерів – дзеркала в інтер'єрі. Вони дозволяють візуально збільшити простір, додати більше світла і стати оригінальним декоративним елементом. Дзеркала можна використовувати у всіх кімнатах.
Дзеркала будь-яких форм підуть на користь невеликим приміщенням / Фото interiorsmall