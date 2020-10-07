Столик у дивана в гостиной – популярный элемент интерьера, который украшает и объединяет зону отдыха.

Что можно поставить на диванный столик и как его оформить, рассказывает 24 канал.

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Свечи и ваза

Красивую композицию на столике можно создать, благодаря свечам и красивой вазе. Используйте предметы разной высоты и ширины – так картинка будет выглядеть динамичнее.

Свечи делают интерьер домашним и живым / Фото ivd

Растения

Живые цветы всегда делают интерьер свежее и приятнее для восприятия. Для столика можно подобрать кашпо с небольшим комнатным растением.

Живые растения – тренд в интерьере домов и квартир / Фото ciladya

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Книги

Декоративным элементом в гостиной может стать книга. Подберите стильную обложку, которая дополнит стиль вашего жилья.

Книга украсит любой интерьер / Фото poradovat

Поднос

Это универсальный предмет, на который можно положить что-угодно. Выберите красивый поднос, который дополнит интерьер, и разместите на нем что-то интересное. К примеру, декоративные свечи.

Идея с подносом – актуальна для любого жилья / Фото vipdivani

Фрукты

Ваза с фруктами – давний прием дизайнеров. Яркие цвета всегда дополняют интерьер, делают его свежим и придают жилью уюта и эффекта гостеприимства.

Яркие фрукты придадут свежести комнате / Фото ivd