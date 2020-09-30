Що потрібно зробити в інтер'єрі квартири восени: поради
З настанням осені очікуються зміни погоди, необхідних речей і аксесуарів, і навіть декору.
Є кілька справ, які обов'язково потрібно зробити восени в квартирі, розповідає 24 канал.
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Генеральне прибирання
Перше, що потрібно зробити, – поглянути на квартиру цілком і розпочати масштабне розхламлення. Зробіть генеральне прибирання, щоб зрозуміти, чого не вистачає вашому інтер'єру.
Прибирання – перше, з чого слід почати / Фото handy
Текстиль
З настанням осені, хочеться додати яскравих фарб у звичний інтер'єр. Оберіть нові пледи, покривала, подушки. Зверніть увагу на контрастні відтінки – жовтий, помаранчевий, теракотовий, гірчичний, коричневий.
Текстиль дозволить створити осінній настрій / tekstilprofi
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Декор
Додайте житлу осінніх нот. Це може бути гарбуз, свічки, жовтувате листя, гілочки дерев, горіхи – все те, що дарує осінній настрій.
Осінній декор додасть затишку квартирі / journal.homemania
Освітлення
Не забувайте, що восени день стає коротшим. Передбачте додаткове освітлення – додайте гарний торшер або бра.
Додаткове світло повністю змінить сприйняття кімнати / Фото remstroiblog