З настанням осені очікуються зміни погоди, необхідних речей і аксесуарів, і навіть декору.

Є кілька справ, які обов'язково потрібно зробити восени в квартирі, розповідає 24 канал.

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Генеральне прибирання

Перше, що потрібно зробити, – поглянути на квартиру цілком і розпочати масштабне розхламлення. Зробіть генеральне прибирання, щоб зрозуміти, чого не вистачає вашому інтер'єру.

Прибирання – перше, з чого слід почати / Фото handy

Текстиль

З настанням осені, хочеться додати яскравих фарб у звичний інтер'єр. Оберіть нові пледи, покривала, подушки. Зверніть увагу на контрастні відтінки – жовтий, помаранчевий, теракотовий, гірчичний, коричневий.

Текстиль дозволить створити осінній настрій​ / tekstilprofi

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Декор

Додайте житлу осінніх нот. Це може бути гарбуз, свічки, жовтувате листя, гілочки дерев, горіхи – все те, що дарує осінній настрій.

Осінній декор додасть затишку квартирі / journal.homemania

Освітлення

Не забувайте, що восени день стає коротшим. Передбачте додаткове освітлення – додайте гарний торшер або бра.

Додаткове світло повністю змінить сприйняття кімнати​ / Фото remstroiblog