Декоративна штукатурка останніми роками стала популярним і затребуваним оздоблювальним матеріалом для стін та стелі.

Що необхідно враховувати при виборі цього виду оздоблення, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.

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Декоративна штукатурка – це відмінний матеріал для стін. За допомогою штукатурки можна створити безліч фактур і текстур, які зроблять цікавішим ваш інтер'єр, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

На що звернути увагу під час вибору декоративної штукатурки

Враховуйте площу, яку хочете декорувати, – чим більше приміщення – тим вищою буде витрата оздоблювального матеріалу і, відповідно, бюджет.

оздоблювального матеріалу і, відповідно, бюджет. Продумайте, який тип штукатурки більше підійде для вашої поверхні (бетон, цегла та ін.).

більше підійде для вашої поверхні (бетон, цегла та ін.). Для коридору, вітальні та спальні підійде будь-яке оздоблення – як фактурна, так і венеціанська штукатурка.

Вибираючи декоративну штукатурку, враховуйте тип приміщення​ / Фото pinterest

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Для кімнат з підвищеною вологістю (кухня, ванна) вибирайте декоративну штукатурку зі спеціальним складом. Існують варіанти на вапняній основі з захисним шаром, а також силіконова або акрилова суміші – вони вологостійкі і легко наносяться.

Для кухні вибирайте штукатурку зі спецскладом / Фото design-homes

Вибираючи декоративну штукатурку, обов'язково потрібно брати до уваги загальну колірну гамму і стиль інтер'єру.

Наприклад, венеціанська штукатурка дуже погано впишеться в який-небудь лофт, – пояснила Alexandra Crystal.