Декоративна штукатурка в інтер'єрі: що потрібно врахувати
Декоративна штукатурка останніми роками стала популярним і затребуваним оздоблювальним матеріалом для стін та стелі.
Що необхідно враховувати при виборі цього виду оздоблення, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.
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Декоративна штукатурка – це відмінний матеріал для стін. За допомогою штукатурки можна створити безліч фактур і текстур, які зроблять цікавішим ваш інтер'єр, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
На що звернути увагу під час вибору декоративної штукатурки
- Враховуйте площу, яку хочете декорувати, – чим більше приміщення – тим вищою буде витрата оздоблювального матеріалу і, відповідно, бюджет.
- Продумайте, який тип штукатурки більше підійде для вашої поверхні (бетон, цегла та ін.).
- Для коридору, вітальні та спальні підійде будь-яке оздоблення – як фактурна, так і венеціанська штукатурка.
Вибираючи декоративну штукатурку, враховуйте тип приміщення / Фото pinterest
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- Для кімнат з підвищеною вологістю (кухня, ванна) вибирайте декоративну штукатурку зі спеціальним складом. Існують варіанти на вапняній основі з захисним шаром, а також силіконова або акрилова суміші – вони вологостійкі і легко наносяться.
Для кухні вибирайте штукатурку зі спецскладом / Фото design-homes
- Вибираючи декоративну штукатурку, обов'язково потрібно брати до уваги загальну колірну гамму і стиль інтер'єру.
Наприклад, венеціанська штукатурка дуже погано впишеться в який-небудь лофт, – пояснила Alexandra Crystal.
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