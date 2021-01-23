Декоративная штукатурка в последние годы стала популярным и востребованным отделочным материалом для стен и потолка.

Что необходимо учитывать при выборе этого вида отделки, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.

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Декоративная штукатурка – это отличный материал для стен. С помощью штукатурки можно создать множество фактур и текстур, которые сделают интереснее ваш интерьер, – отметила дизайнер интерьера.

На что обратить внимание при выборе декоративной штукатурке⠀

Учитывайте площадь, которую хотите декорировать, – чем больше помещение – тем выше будет расход отделочного материала и, соответственно, бюджет.

отделочного материала и, соответственно, бюджет. Продумайте, какой тип штукатурки больше подойдет для вашей поверхности (бетон, кирпич и пр.).

больше подойдет для вашей поверхности (бетон, кирпич и пр.). Для коридора, гостиной и спальни подойдет любая отделка – как фактурная, так и венецианская штукатурка.

Выбирая декоративную штукатурку, учитывайте тип помещения / Фото pinterest

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Для комнат с повышенной влажностью (кухня, ванная) выбирайте декоративную штукатурку со специальным составом. Существуют варианты на известковой основе с защитным слоем, а также силиконовая или акриловая смеси – они влагоустойчивые и легко наносятся.

Для кухни выбирайте штукатурку со спецсоставом / Фото design-homes

Выбирая декоративную штукатурку, обязательно нужно брать во внимание общую цветовую гамму и стиль интерьера.

К примеру, венецианская штукатурка очень плохо впишется в какой-нибудь лофт, – пояснила Alexandra Crystal.