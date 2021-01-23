Декоративна штукатурка в інтер'єрі: що потрібно врахувати

23 січня 2021 , 21:50
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Декоративна штукатурка останніми роками стала популярним і затребуваним оздоблювальним матеріалом для стін та стелі.

Що необхідно враховувати при виборі цього виду оздоблення, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.

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Декоративна штукатурка – це відмінний матеріал для стін. За допомогою штукатурки можна створити безліч фактур і текстур, які зроблять цікавішим ваш інтер'єр, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

На що звернути увагу під час вибору декоративної штукатурки

  • Враховуйте площу, яку хочете декорувати, – чим більше приміщення – тим вищою буде витрата оздоблювального матеріалу і, відповідно, бюджет.
  • Продумайте, який тип штукатурки більше підійде для вашої поверхні (бетон, цегла та ін.).
  • Для коридору, вітальні та спальні підійде будь-яке оздоблення – як фактурна, так і венеціанська штукатурка.

Вибираючи декоративну штукатурку, враховуйте тип приміщення​ / Фото pinterest

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  • Для кімнат з підвищеною вологістю (кухня, ванна) вибирайте декоративну штукатурку зі спеціальним складом. Існують варіанти на вапняній основі з захисним шаром, а також силіконова або акрилова суміші – вони вологостійкі і легко наносяться.

Для кухні вибирайте штукатурку зі спецскладом / Фото design-homes

  • Вибираючи декоративну штукатурку, обов'язково потрібно брати до уваги загальну колірну гамму і стиль інтер'єру.

Наприклад, венеціанська штукатурка дуже погано впишеться в який-небудь лофт, – пояснила Alexandra Crystal.