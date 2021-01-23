Декоративна штукатурка в інтер'єрі: що потрібно врахувати

Декоративна штукатурка останніми роками стала популярним і затребуваним оздоблювальним матеріалом для стін та стелі.
Що необхідно враховувати при виборі цього виду оздоблення, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.
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Декоративна штукатурка – це відмінний матеріал для стін. За допомогою штукатурки можна створити безліч фактур і текстур, які зроблять цікавішим ваш інтер'єр, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Вибираючи декоративну штукатурку, враховуйте тип приміщення / Фото pinterest
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Для кухні вибирайте штукатурку зі спецскладом / Фото design-homes
Наприклад, венеціанська штукатурка дуже погано впишеться в який-небудь лофт, – пояснила Alexandra Crystal.