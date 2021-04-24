Важно продумать все до мелочей, чтобы избежать нелепых ошибок. Каких правил следует придерживаться – рассказала дизайнер интерьера Алина Осадчук.

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Декорирование – это так же один из этапов разработки проекта. Красиво подобранный декор, текстиль – залог гармоничного пространства. Есть очень много советов по размещению и подбору декора в конкретное помещение, но выделю несколько интересных,

– отметила Осадчук.

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Предметы и элементы

По словам дизайнера интерьера, первое и самое главное правило декора интерьера – сочетание одних элементов с другими, то есть "рифма". Например, картины, вазы, подушки и пр. должны по цвету, текстуре или форме сочетаться еще с каким-то элементом.

Цвета

Если вы оформляете открытые полки или стеллажи, используйте два-три цвета. Также учитывайте, что общий тон коллекции на полках должен сочетаться с цветом комнаты.

В декоре используйте 2-3 цвета / Фото pinterest

Фактуры

Разнообразные фактуры позволят избежать скучного интерьера. Помните о принципе "трехкомпонентности": сочетайте не менее трех разных фактур, например, глянцевые, матовые и объемные.

Орнаменты

При использовании орнаментов в интерьере, помните, чтобы их число было нечетным.

Четное количество орнаментов труднее соединить в единый образ из-за особенностей восприятия. В случае сочетания нескольких орнаментов один из них должен быть крупнее или занимать наибольшую площадь. Орнаменты должны быть разной величины,

– пояснила дизайнер интерьера.

Оформляя интерьер, придерживайтесь некоторых правил / Фото pinterest

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Вазы

Перед тем как подбирать вазу, определитесь, зачем она вам нужна. Она может выступать цветовым акцентом. Если нужно выбрать несколько ваз, помните о правиле: "одна форма – разный цвет" или "один цвет – разная форма".

Живопись

Живопись нужно подбирать в том же стиле, в котором оформлен интерьер. Других правил, по словам Алины Осадчук, не существует.

Эксперименты

Смена экспозиции меняет не только интерьер, но и настроение. Не бойтесь экспериментировать.