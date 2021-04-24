Декорування квартири: 7 правил, які вбережуть від помилок

24 квітня 2021 , 11:11
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Аліни Осадчук

Після того як ремонт у квартирі завершено, починається новий, але не менш цікавий, етап. Це – декорування житла.

Важливо продумати все до дрібниць, щоб уникнути безглуздих помилок. Яких правил слід дотримуватися – розповіла дизайнерка інтер'єру Аліна Осадчук.

Цікаво Актуально чи застаріло: як стильно оформити передпокій

Декорування – це так само один з етапів розробки проєкту. Красиво підібраний декор, текстиль – запорука гармонійного простору. Є дуже багато порад щодо розміщення та підбору декору для конкретного приміщення, але виділю кілька цікавих,
– зазначила Осадчук.

Як правильно декорувати житло

  1. Предмети та елементи

За словами дизайнерки інтер'єру, перше і найголовніше правило декору інтер'єру – поєднання одних елементів з іншими, тобто "рима". Наприклад, картини, вази, подушки та ін. повинні за кольором, текстурою або формою поєднуватися ще з якимось елементом.

  1. Кольори

Якщо ви оформляєте відкриті полиці або стелажі, використовуйте два-три кольори. Також враховуйте, що загальний тон колекції на полицях повинен поєднуватися з кольором кімнати.

У декорі використовуйте 2-3 кольори / Фото pinterest

  1. Фактури

Різноманітні фактури дозволять уникнути нудного інтер'єру. Пам'ятайте про принцип "трикомпонентності": поєднуйте не менше трьох різних фактур, наприклад, глянцеві, матові та об'ємні.

  1. Орнаменти

При використанні орнаментів в інтер'єрі, пам'ятайте, щоб їх число було непарним.

Парну кількість орнаментів важче поєднати в єдиний образ через особливості сприйняття. У разі поєднання кількох орнаментів один з них має бути більшим або займати найбільшу площу. Орнаменти повинні бути різної величини,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Оформляючи інтер'єр, дотримуйтеся деяких правил / Фото pinterest

Читайте Ви навіть не замислювалися: оригінальні ідеї для квартири та будинку

  1. Вази

Перед тим як підбирати вазу, визначтеся, навіщо вона вам потрібна. Вона може виступати кольоровим акцентом. Якщо потрібно вибрати кілька ваз, пам'ятайте про правило: "одна форма – різний колір" чи "один колір – різна форма".

  1. Живопис

Живопис потрібно підбирати в тому ж стилі, в якому оформлений інтер'єр. Інших правил, за словами Аліни Осадчук, не існує.

  1. Експерименти

Зміна експозиції змінює не лише інтер'єр, але й настрій. Не бійтеся експериментувати.

 

Автор: Наталя Бережна