Інтер'єр квартири з елементами дерева: особливості та приклади
Дерево в інтер'єрі квартир і будинків – простий і екологічно чистий спосіб зробити житло незвичайним і цікавим.
Останніми роками подібні рішення стали дуже популярними. Які особливості інтер'єру з дерев'яними елементами, розповідає Нерухомість 24.
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Переваги дерева в інтер'єрі
- Міцність
- Якість
- Екологічність
- Поєднання з іншими матеріалами (метал, пластик, камінь, скло та ін.)
- Натуральність
- Актуальність
- Простота в догляді
- Довговічність
- Безліч різних відтінків – легко вибрати потрібний
Дерево виглядає стильно і актуально / Фото legko
Як і де використовувати дерево
Стіни, оздоблені деревом (або його імітацією) дуже популярні. Можна виділити одну стіну, яка стане центром інтер'єру. Єдине правило – вона має відповідати стилістиці приміщення. Для того щоб підкреслити подібне рішення, додайте в інтер'єр ще якийсь елемент з дерева (предмет меблів або декору).
Виділіть одну стіну в кімнаті за допомогою дерева / Фото dekormyhome
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Підлога. У якісного підлогового покриття часто використовується ламінат. Це відмінний варіант, щоб привнести ефект дерева в інтер'єр. Колір і відтінок потрібно вибирати залежно від стилю кімнати.
Ламінат – оптимальне рішення для підлоги в квартирах і будинках / Фото dekormyhome
Стеля. Дерев'яні балки стали одним з трендових рішень в оформленні заміських будинків. Вони виглядають ефектно і незвично.
Балки – достатньо масивні, тому використовувати їх краще в будинках / Фото legko
Меблі. Предмети з масиву дуба або сосни користуються попитом як серед дизайнерів, так і серед власників житла.
Меблі з дерева – завжди поза модою / Фото dekormyhome
Декор
Дерев'яні декоративні елементи в інтер'єрі також користуються попитом. Це можуть бути настінні полиці, вази або кашпо, годинник, світильники, вішалки – все те, що надає приміщенню затишку, комфорту і домашнього тепла.
Використовуйте декор з дерева – він зробить приміщення затишним / Фото happymodern
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