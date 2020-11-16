Дерево в інтер'єрі квартир і будинків – простий і екологічно чистий спосіб зробити житло незвичайним і цікавим.

Останніми роками подібні рішення стали дуже популярними. Які особливості інтер'єру з дерев'яними елементами, розповідає Нерухомість 24.

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Переваги дерева в інтер'єрі

Міцність

Якість

Екологічність

Поєднання з іншими матеріалами (метал, пластик, камінь, скло та ін.)

Натуральність

Актуальність

Простота в догляді

Довговічність

Безліч різних відтінків – легко вибрати потрібний

Дерево виглядає стильно і актуально / Фото legko

Як і де використовувати дерево

Стіни, оздоблені деревом (або його імітацією) дуже популярні. Можна виділити одну стіну, яка стане центром інтер'єру. Єдине правило – вона має відповідати стилістиці приміщення. Для того щоб підкреслити подібне рішення, додайте в інтер'єр ще якийсь елемент з дерева (предмет меблів або декору).

Виділіть одну стіну в кімнаті за допомогою дерева / Фото dekormyhome

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Підлога. У якісного підлогового покриття часто використовується ламінат. Це відмінний варіант, щоб привнести ефект дерева в інтер'єр. Колір і відтінок потрібно вибирати залежно від стилю кімнати.

Ламінат – оптимальне рішення для підлоги в квартирах і будинках / Фото dekormyhome

Стеля. Дерев'яні балки стали одним з трендових рішень в оформленні заміських будинків. Вони виглядають ефектно і незвично.

Балки – достатньо масивні, тому використовувати їх краще в будинках / Фото legko

Меблі. Предмети з масиву дуба або сосни користуються попитом як серед дизайнерів, так і серед власників житла.

Меблі з дерева – завжди поза модою / Фото dekormyhome

Декор

Дерев'яні декоративні елементи в інтер'єрі також користуються попитом. Це можуть бути настінні полиці, вази або кашпо, годинник, світильники, вішалки – все те, що надає приміщенню затишку, комфорту і домашнього тепла.

Використовуйте декор з дерева – він зробить приміщення затишним / Фото happymodern