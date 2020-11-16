Интерьер квартиры с элементами дерева: особенности и примеры
Дерево в интерьере квартир и домов – простой и экологически чистый способ сделать жилье необычным и интересным.
В последние годы подобные решения стали очень популярными. Какие особенности интерьера с деревянными элементами, рассказывает Недвижимость 24.
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Преимущества дерева в интерьере
- Прочность и податливость
- Качество
- Экологичность
- Сочетаемость с другими материалами (металл, пластик, камень, стекло и пр.)
- Натуральность
- Актуальность
- Простота в уходе
- Долговечность
- Множество различных оттенков – легко выбрать нужный
Дерево выглядит стильно и актуально / Фото legko
Как и где использовать дерево
Стены, отделанные деревом (или его имитацией) очень популярны. Можно выделить одну стену, которая станет центром интерьера. Единственное правило – она должна соответствовать стилистике помещения. Для того чтобы подчеркнуть подобное решение, добавьте в интерьер еще какой-то элемент из дерева (предмет мебели или декора).
Выделите одну стену в комнате с помощью дерева / Фото dekormyhome
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Пол. В качественного напольного покрытия часто используется ламинат. Это отличный вариант, чтобы привнести эффект дерева в интерьер. Цвет и оттенок нужно выбирать в зависимости от стиля комнаты.
Ламинат – оптимальное решения для пола в квартирах и домах / Фото dekormyhome
Потолок. Деревянные балки стали одним из трендовых решений в оформлении загородных домов. Они смотрятся эффектно и необычно.
Балки – достаточно массивные, поэтому использовать их лучше в домах / Фото legko
Мебель. Предметы из массива дуба или сосны пользуются спросом как среди дизайнеров, так и среди владельцев жилья.
Мебель из дерева – всегда вне моды / Фото dekormyhome
Декор
Деревянные декоративные элементы в интерьере также пользуются спросом. Это могут быть настенные полки, вазы или кашпо, часы, светильники, вешалки – все то, что придает помещению уюта, комфорта и домашнего тепла.
Используйте декор из дерева – он сделает помещение уютным / Фото happymodern
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