Дерево в интерьере квартир и домов – простой и экологически чистый способ сделать жилье необычным и интересным.

В последние годы подобные решения стали очень популярными. Какие особенности интерьера с деревянными элементами, рассказывает Недвижимость 24.

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Преимущества дерева в интерьере

Прочность и податливость

Качество

Экологичность

Сочетаемость с другими материалами (металл, пластик, камень, стекло и пр.)

Натуральность

Актуальность

Простота в уходе

Долговечность

Множество различных оттенков – легко выбрать нужный

Дерево выглядит стильно и актуально / Фото legko

Как и где использовать дерево

Стены, отделанные деревом (или его имитацией) очень популярны. Можно выделить одну стену, которая станет центром интерьера. Единственное правило – она должна соответствовать стилистике помещения. Для того чтобы подчеркнуть подобное решение, добавьте в интерьер еще какой-то элемент из дерева (предмет мебели или декора).

Выделите одну стену в комнате с помощью дерева / Фото dekormyhome

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Пол. В качественного напольного покрытия часто используется ламинат. Это отличный вариант, чтобы привнести эффект дерева в интерьер. Цвет и оттенок нужно выбирать в зависимости от стиля комнаты.

Ламинат – оптимальное решения для пола в квартирах и домах / Фото dekormyhome

Потолок. Деревянные балки стали одним из трендовых решений в оформлении загородных домов. Они смотрятся эффектно и необычно.

Балки – достаточно массивные, поэтому использовать их лучше в домах / Фото legko

Мебель. Предметы из массива дуба или сосны пользуются спросом как среди дизайнеров, так и среди владельцев жилья.

Мебель из дерева – всегда вне моды / Фото dekormyhome

Декор

Деревянные декоративные элементы в интерьере также пользуются спросом. Это могут быть настенные полки, вазы или кашпо, часы, светильники, вешалки – все то, что придает помещению уюта, комфорта и домашнего тепла.

Используйте декор из дерева – он сделает помещение уютным / Фото happymodern