Дерев'яна підлога у квартирі та будинку: 4 нюанси, які повинні знати власники
Натуральне дерево як підлогове покриття у квартирі та будинку виглядає стильно і актуально.
Однак воно вимагає не тільки якісного монтажу, але і правильного догляду, розповідає Нерухомість 24.
Читайте Ламінат у квартирі: 5 поширених помилок, яких слід уникати
Вологість
Якщо у вас вдома натуральна підлога, важливо підтримувати вологість у приміщенні на рівні 40-60%. Це необхідно для того, щоб планки не розсохлися. Крім того, дерево не любить надлишку вологи, так як може розбухати. В опалювальний сезон теж важлива вологість, оскільки гарячі батареї можуть робити повітря дуже сухим. Рішення цього моменту досить просте – у кімнаті необхідно поставити зволожувач.
Зволожувач повітря врятує дерев'яну підлогу від сухого повітря взимку / Фото pravpred46
Прибирання і спецзасоби
Дерев'яна підлога не любить агресивні хімічні засоби. Це означає, що аміак, хлор і кислоти йому протипоказані. Використовуйте щадну побутову хімію для миття підлоги, або звичайну воду.
Використовуйте м'які засоби для миття підлоги / Фото m-strana
Цікаво Квартира після ремонту: як прийняти і що перевірити
Меблі та подряпини
Щоб улюблені меблі не зіпсували вид дерев'яної підлоги подряпинами і сколами, ніжки необхідно захистити спеціальними накладками. Це бюджетні аксесуари, які є у всіх будівельних маркетах. Наклеївши їх, ви зможете уникнути подряпин на підлозі.
Накладки на ніжки меблів допоможуть уникнути подряпин на підлозі / Фото ozali
Покриття для підлоги
Дерев'яну підлогу необхідно періодично покривати лаком або маслом. Лак трохи змінює структуру дерева і утворює слизький шар, масло – вбирається і абсолютно не впливає на вигляд підлоги. Обидва засоби мають захисні властивості, вибір залежить від уподобань власника.
Лак або масло – вирішувати власнику / Фото polspec
Поділитися новиною