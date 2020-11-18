Натуральне дерево як підлогове покриття у квартирі та будинку виглядає стильно і актуально.

Однак воно вимагає не тільки якісного монтажу, але і правильного догляду, розповідає Нерухомість 24.

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Вологість

Якщо у вас вдома натуральна підлога, важливо підтримувати вологість у приміщенні на рівні 40-60%. Це необхідно для того, щоб планки не розсохлися. Крім того, дерево не любить надлишку вологи, так як може розбухати. В опалювальний сезон теж важлива вологість, оскільки гарячі батареї можуть робити повітря дуже сухим. Рішення цього моменту досить просте – у кімнаті необхідно поставити зволожувач.

Зволожувач повітря врятує дерев'яну підлогу від сухого повітря взимку / Фото pravpred46

Прибирання і спецзасоби

Дерев'яна підлога не любить агресивні хімічні засоби. Це означає, що аміак, хлор і кислоти йому протипоказані. Використовуйте щадну побутову хімію для миття підлоги, або звичайну воду.

Використовуйте м'які засоби для миття підлоги / Фото m-strana

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Меблі та подряпини

Щоб улюблені меблі не зіпсували вид дерев'яної підлоги подряпинами і сколами, ніжки необхідно захистити спеціальними накладками. Це бюджетні аксесуари, які є у всіх будівельних маркетах. Наклеївши їх, ви зможете уникнути подряпин на підлозі.

Накладки на ніжки меблів допоможуть уникнути подряпин на підлозі / Фото ozali

Покриття для підлоги

Дерев'яну підлогу необхідно періодично покривати лаком або маслом. Лак трохи змінює структуру дерева і утворює слизький шар, масло – вбирається і абсолютно не впливає на вигляд підлоги. Обидва засоби мають захисні властивості, вибір залежить від уподобань власника.

Лак або масло – вирішувати власнику / Фото polspec