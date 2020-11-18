Натуральное дерево в качестве напольного покрытия в квартире и доме выглядит стильно и актуально.

Однако он требует не только качественного монтажа, но и правильного ухода, рассказывает Недвижимость 24.

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Влажность

Если у вас дома натуральный пол, важно поддерживать влажность в помещении на уровне 40-60%. Это необходимо для того, чтобы планки не рассохлись. Кроме того, дерево не любит переизбытка влаги, так как может разбухать. В отопительный сезон тоже важна влажность, поскольку горячие батареи могут делать воздух слишком сухим. Решение этого момента достаточно простое – в комнате необходимо поставить увлажнитель.

Увлажнитель воздуха спасет деревянный пол от сухого воздуха зимой / Фото pravpred46

Уборка и спецсредства

Деревянный пол не любит агрессивные химические средства. Это значит, что аммиак, хлор и кислоты ему противопоказаны. Используйте щадящую бытовую химию для мытья пола, или обычную воду.

Используйте мягкие средства для мытья пола / Фото m-strana

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Мебель и царапины

Чтобы любимая мебель не испортила вид деревянного пола царапинами и сколами, ножки необходимо защитить специальными накладками. Это бюджетные аксессуары, которые есть во всех строительных маркетах. Наклеив их, вы сможете избежать царапин на полу.

Накладки на ножки мебели помогут избежать царапин на полу / Фото ozali

Покрытие для пола

Деревянный пол необходимо периодически покрывать лаком или маслом. Лак немного меняет структуру дерева и образует скользкий слой, масло – впитывается и абсолютно не влияет на вид пола. Оба средства имеют защитные свойства, выбор зависит от предпочтений владельца.

Лак или масло – решать владельцу / Фото polspec