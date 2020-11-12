Довіряючи квартиру будівельній бригаді, необхідно серйозно поставитися до приймання житла, і перевірити багато нюансів.

Як це зробити, щоб згодом обійшлося без прикростей і неприємних моментів, розповідає Нерухомість 24.

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Як підготуватися

Під час приймання квартири після виконання ремонтних робіт, в приміщенні повинно бути достатньо природного освітлення. Це допоможе розгледіти всі недоліки і дефекти, якщо вони є. Обов'язково візьміть з собою ліхтарик, щоб ретельно оглянути слабо освітлені і важкодоступні зони (комору, місце під ванною і т.д.). Всі ділянки, якістю яких ви незадоволені, необхідно фіксувати на фото та відео. Після приймання квартири, складіть повний список дефектів, і передайте підряднику.

Як приймати квартиру після будівельників

Оптимальний варіант – перевіряти роботу поетапно. В такому випадку дефекти можна буде усунути на початковій стадії.

Ретельно перевіряйте якість роботи​ / Фото gdevkievezhithorosho

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Виділяють 4 основних етапи ремонтних робіт:

Демонтажні роботи – перший етап ремонту в квартирі. Демонтаж виконується чітко у відповідності з проєктом. Приховані роботи. Сюди відноситься проводка, гідроізоляція санвузла, інженерні комунікації. В ідеалі подібні роботи повинні перевірятися разом з фахівцем. Чорнове оздоблення

Стіни. Після завершення робіт, поверхня повинна бути рівною. Перевірити це ви можете за допомогою будівельного рівня. Також огляньте стіни на предмет дефектів.

Після завершення робіт, поверхня повинна бути рівною. Перевірити це ви можете за допомогою будівельного рівня. Також огляньте стіни на предмет дефектів. Підлога. Тут також важливо перевірити, рівна поверхня, чтби не було перепаду висот і порожніх місць.

Тут також важливо перевірити, рівна поверхня, чтби не було перепаду висот і порожніх місць. Вікна та двері повинні бути встановлені якісно - без протягів, щілин, подряпин і відколів.

4. Остаточне приймання: що потрібно перевірити

Відповідність проєкту

Поверхні: стеля, підлога, стіни

Оздоблення

Сантехніка та комунікації

Вентиляція

Розетки і вимикачі

Якщо виникли нюанси

У разі якщо ви незадоволені якоюсь роботою – це необхідно зафіксувати. Всі моменти вносяться в акт для виправлення. У документі також вказуються терміни усунення дефектів. Акт приймання-здачі підписується тільки після виконання всіх робіт.

Обов'язково фіксуйте всі нюанси на фото і відео / Фото yoho