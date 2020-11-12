Квартира після ремонту: як прийняти і що перевірити
Довіряючи квартиру будівельній бригаді, необхідно серйозно поставитися до приймання житла, і перевірити багато нюансів.
Як це зробити, щоб згодом обійшлося без прикростей і неприємних моментів, розповідає Нерухомість 24.
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Як підготуватися
- Під час приймання квартири після виконання ремонтних робіт, в приміщенні повинно бути достатньо природного освітлення. Це допоможе розгледіти всі недоліки і дефекти, якщо вони є.
- Обов'язково візьміть з собою ліхтарик, щоб ретельно оглянути слабо освітлені і важкодоступні зони (комору, місце під ванною і т.д.).
- Всі ділянки, якістю яких ви незадоволені, необхідно фіксувати на фото та відео.
- Після приймання квартири, складіть повний список дефектів, і передайте підряднику.
Як приймати квартиру після будівельників
Ретельно перевіряйте якість роботи / Фото gdevkievezhithorosho
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Виділяють 4 основних етапи ремонтних робіт:
- Демонтажні роботи – перший етап ремонту в квартирі. Демонтаж виконується чітко у відповідності з проєктом.
- Приховані роботи. Сюди відноситься проводка, гідроізоляція санвузла, інженерні комунікації. В ідеалі подібні роботи повинні перевірятися разом з фахівцем.
- Чорнове оздоблення
- Стіни. Після завершення робіт, поверхня повинна бути рівною. Перевірити це ви можете за допомогою будівельного рівня. Також огляньте стіни на предмет дефектів.
- Підлога. Тут також важливо перевірити, рівна поверхня, чтби не було перепаду висот і порожніх місць.
- Вікна та двері повинні бути встановлені якісно - без протягів, щілин, подряпин і відколів.
4. Остаточне приймання: що потрібно перевірити
- Відповідність проєкту
- Поверхні: стеля, підлога, стіни
- Оздоблення
- Сантехніка та комунікації
- Вентиляція
- Розетки і вимикачі
Якщо виникли нюанси
У разі якщо ви незадоволені якоюсь роботою – це необхідно зафіксувати. Всі моменти вносяться в акт для виправлення. У документі також вказуються терміни усунення дефектів. Акт приймання-здачі підписується тільки після виконання всіх робіт.
Обов'язково фіксуйте всі нюанси на фото і відео / Фото yoho
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