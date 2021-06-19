Купити апартаменти в ньому можна за ціною від 8,1 мільйона доларів (від 220 мільйонів гривень). Як виглядає особняк – дивіться нижче.

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Історія об'єкта

Будівлю, яка розташоване лише за декілька хвилин ходьби від Букінгемського палацу, побудували у 1906 році. Вона використовувалася як військовий офіс Лондона. Вінстон Черчилль командував тут збройними силами, а відомий письменник Ян Флемінг створював культові романи про Джеймса Бонда. Також тут знімалися легендарні фільми.

Апартаменти можна придбати від 8,1 мільйона доларів / Фото Grain London Ltd

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Що зараз із будинком

Особняк перетворили на готель OWO Residences мережі Raffles. Апартаменти вже виставили на продаж за ціною від 8,1 мільйона доларів. Офіційно об'єкт буде відкрито у 2022 році. Покупці зможуть вибирати між дуплексами та пентхаусами до п'яти кімнат. У готелі також будуть доступні 9 ресторанів і барів, а також СПА-центр.

Як виглядає будинок, де знімали фільми про Джеймса Бонда​ / Фото Grain London Ltd: