Купить апартаменты в нем можно по цене от 8,1 миллиона долларов (от 220 миллионов гривен). Как выглядит особняк – смотрите ниже.

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История объекта

Здание, которое расположено всего в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца, построили в 1906 году. Оно использовалось как военный офис Лондона. Уинстон Черчилль командовал здесь вооруженными силами, а известный писатель Ян Флеминг создавал культовые романы о Джеймсе Бонде. Также здесь велись съемки легендарных фильмов.

Апартаменты можно приобрести от 8,1 миллиона долларов / Фото Grain London Ltd

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Что сейчас с домом

Особняк превратили в отель OWO Residences сети Raffles. Апартаменты уже выставили на продажу по цене от 8,1 миллиона долларов. Официально объект будет открыт в 2022 году. Покупатели смогут выбирать между дуплексами и пентхаусами до пяти комнат. В отеле также будут доступны 9 ресторанов и баров, а также СПА-центр.

Как выглядит дом, где снимали фильмы о Джеймсе Бонде / Фото Grain London Ltd: