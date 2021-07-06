Будинок найвідомішого наркобарона світу розіграють в лотерею: що про це відомо

У Мексиці вирішили розіграти в лотерею будинок, який належить Хоакіну Гусману, відомому за прізвиськом "Ель Чапо" або "Коротун". Його називають головним наркобароном світу.

Охочих купити нерухомість не знайшлося, тому влада пішла на кардинальні заходи. Чим примітний особняк та у скільки його оцінюють – читайте далі.

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Хто такий "Ель Чапо"

Хоакін Гусман – відомий наркобарон, глава наркокартелю "Сіналоа". В останнє десятиліття його також звинуватили в організації вбивств і незаконному володінні зброєю. "Ель Чапо" був заарештований у 2016 році. З 2017 року він відбуває довічний термін у США.

У 2014 році "Коротуна" намагалися затримати в його будинку, проте він втік від правоохоронців через секретний тунель.

Підземний тунель, через який наркобарон втік від поліції / Фото 9news

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Що відомо про нерухомість

Об'єкт розташований у столиці мексиканського штату Сіналоа – місті Кульякані. Його вартість оцінюється в 192,7 тисячі доларів (5,26 мільйона гривень). Всередині будинку площею 395 квадратних метрів є дві спальні, вітальня, секретний тунель, який веде з джакузі в іншу будівлю, а також гараж.

Придбати конфіскований особняк з кримінальною історією ніхто не наважився. Тому влада вирішила розіграти його в лотерею. Придбати квиток можна(327 гривень).

Будинок найвідомішого наркобарона світу ніхто не наважився купити / Фото 9news

Лотерею проведуть у вересні. Всі доходи влада планує витратити на вакцини, стипендії та різні оздоровчі програми.