Маленька дитяча кімната може бути затишною, комфортною та функціональною, незважаючи на невелику площу.

Які прийоми допоможуть візуально розширити простір, розповіли в kids.room.ua.

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Як візуально збільшити невелику дитячу

Дизайн

Використовуйте у кімнаті більше світлих відтінків і пастельних тонів. Також на користь підуть горизонтальні лінії. У той же час від великих візерунків і малюнків на стінах краще відмовитися.

Яскраве освітлення

У дитячій кімнаті не слід використовувати об'ємні штори і захаращувати вікна. Вибирайте прості і повітряні моделі, які будуть пропускати природне світло. Вечірньої пори використовуйте більше штучного освітлення. При цьому фахівці рекомендують відмовитися від великих люстр. Краще вибрати точкові світильники, які не будуть привертати увагу.

Використовуйте багато штучного світла / Фото pinterest

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Палітра кольорів

Пам'ятайте, що дитяча кімната повинна бути затишною, комфортною та функціональною. Вибирайте спокійні тони – вони дозволять візуально розширити простір. Яскравих кольорів слід уникати. Якщо ж хочеться контрасту, всі стіни можуть бути однотонними, а одна – яскравою або з візерунками. Такий прийом також дозволить збільшити кімнату.

Правильні відтінки можуть змінити кімнату / Фото pinterest