Маленькая детская комната может быть уютной, комфортной и функциональной, несмотря на небольшую площадь.

Какие приемы помогут визуально расширить пространство, рассказали в kids.room.ua.

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Как визуально увеличить небольшую детскую

Дизайн

Используйте в комнате больше светлых оттенков и пастельных тонов. Также на пользу пойдут горизонтальные линии. В то же время от крупных узоров и рисунков на стенах лучше отказаться.

Яркое освещение

В детской комнате не следует использовать объемные шторы и загромождать окна. Выбирайте простые и воздушные модели, которые будут пропускать естественный свет. В вечернее время используйте больше искусственного освещения. При этом специалисты рекомендуют отказаться от больших люстр. Лучше выбрать точечные светильники, которые не будут привлекать внимание.

Используйте много искуственного света / Фото pinterest

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Палитра цветов

Помните, что детская комната должна быть уютной, комфортной и функциональной. Выбирайте спокойные тона – они позволят зрительно расширить пространство. Ярких цветов следует избегать. Если же хочется контраста, все стены могут быть однотонными, а одна – яркой или с узорами. Такой прием также позволит визуально увеличить комнату.

Правильные оттенки могут преобразить комнату / Фото pinterest