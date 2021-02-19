Маленькая детская – не приговор: какие приемы использовать в комнате
Маленькая детская комната может быть уютной, комфортной и функциональной, несмотря на небольшую площадь.
Источник:Инстаграм kids.room.ua
Какие приемы помогут визуально расширить пространство, рассказали в kids.room.ua.
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Как визуально увеличить небольшую детскую
Дизайн
Используйте в комнате больше светлых оттенков и пастельных тонов. Также на пользу пойдут горизонтальные линии. В то же время от крупных узоров и рисунков на стенах лучше отказаться.
Яркое освещение
В детской комнате не следует использовать объемные шторы и загромождать окна. Выбирайте простые и воздушные модели, которые будут пропускать естественный свет. В вечернее время используйте больше искусственного освещения. При этом специалисты рекомендуют отказаться от больших люстр. Лучше выбрать точечные светильники, которые не будут привлекать внимание.
Используйте много искуственного света / Фото pinterest
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Палитра цветов
Помните, что детская комната должна быть уютной, комфортной и функциональной. Выбирайте спокойные тона – они позволят зрительно расширить пространство. Ярких цветов следует избегать. Если же хочется контраста, все стены могут быть однотонными, а одна – яркой или с узорами. Такой прием также позволит визуально увеличить комнату.
Правильные оттенки могут преобразить комнату / Фото pinterest
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