Якщо в родині очікується поповнення – ремонту дитячої кімнати не уникнути, адже дитині потрібно власний простір і територія.

Як створити кімнату мрії для малюка, розповідає InVentodecor в Instagram. Цікаво Актуально VS застаріло: модні та недоречні рішення в інтер'єрі З чого розпочати Перше, що потрібно зробити, – план (креслення). Його необхідно зробити у масштабі, відзначити розташування радіаторів, вікон і дверей. У дитячій кімнаті повинні бути: ігрова – місце, обладнане для ігор і спільних занять (в майбутньому його можна використовувати для навчальної зони);

зона відпочинку (ліжечко);

зона зберігання речей, книг і іграшок. Складіть детальний план кімнати перед ремонтом / Фото pinterest Плануючи ремонт дитячій кімнаті, враховуйте всі нюанси, щоб не переробляти приміщення через 5-6 років.​ Читайте Як вибрати зручне і стильне крісло: основні нюанси Правила планування дитячої кімнати дитяче ліжечко не повинно стояти узголів'ям до радіатора і вікна;

вибирайте меблі без гострих кутів (це необхідно, щоб уникнути травм);

розмістіть системи зберігання в ігровій зоні або поруч з нею;

підлогове покриття повинне бути теплим, м'яким і не слизьким (це дозволить убезпечити малюка від травм і простуд);

щоб кімната була затишною, використовуйте м'які предмети (пледи, валики, подушки);

застосуєте в інтер'єрі красиві і чисті кольори – вони користуються попитом серед дітей. Роблячи ремонт, враховуйте всі нюанси, щоб дитячої вистачило на кілька років / Фото pinterest Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнер интерьера (@inventodecor.kamchatka)