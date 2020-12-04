Дитяча кімната для найменших: з чого почати і що врахувати
Якщо в родині очікується поповнення – ремонту дитячої кімнати не уникнути, адже дитині потрібно власний простір і територія.
Як створити кімнату мрії для малюка, розповідає InVentodecor в Instagram.
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З чого розпочати
Перше, що потрібно зробити, – план (креслення). Його необхідно зробити у масштабі, відзначити розташування радіаторів, вікон і дверей.
У дитячій кімнаті повинні бути:
- ігрова – місце, обладнане для ігор і спільних занять (в майбутньому його можна використовувати для навчальної зони);
- зона відпочинку (ліжечко);
- зона зберігання речей, книг і іграшок.
Складіть детальний план кімнати перед ремонтом / Фото pinterest
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Правила планування дитячої кімнати
- дитяче ліжечко не повинно стояти узголів'ям до радіатора і вікна;
- вибирайте меблі без гострих кутів (це необхідно, щоб уникнути травм);
- розмістіть системи зберігання в ігровій зоні або поруч з нею;
- підлогове покриття повинне бути теплим, м'яким і не слизьким (це дозволить убезпечити малюка від травм і простуд);
- щоб кімната була затишною, використовуйте м'які предмети (пледи, валики, подушки);
- застосуєте в інтер'єрі красиві і чисті кольори – вони користуються попитом серед дітей.
Роблячи ремонт, враховуйте всі нюанси, щоб дитячої вистачило на кілька років / Фото pinterest
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