Детская комната для самых маленьких: с чего начать и что учесть
Если в семье ожидается пополнение – ремонта детской комнаты не избежать, ведь ребенку нужно собственное пространство и территория.
Как создать комнату мечты для малыша, рассказывает InVentodecor в Instagram.
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С чего начать
Первое, что нужно сделать, – план (чертеж). Его необходимо сделать в масштабе, отметить расположение радиаторов, окон и дверей.
В детской комнаты должны быть:
- игровая – место, оборудованное для игр и совместных занятий (в будущем его можно использовать для учебной зоны);
- зона отдыха (кроватка);
- зона хранения вещей, книг и игрушек.
Составьте подробный план комнаты перед ремонтом / Фото pinterest
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Правила планировки детской комнаты
- детская кроватка не должна стоять изголовьем к радиатору и окну;
- выбирайте мебель без острых углов (это необходимо, чтобы избежать травм);
- разместите системы хранения в игровой зоне или рядом с ней;
- напольное покрытие должно быть теплым, мягким и не скользким (это позволит обезопасить малыша от травм и простуд);
- чтобы комната была уютной, используйте мягкие предметы (пледы, валики, подушки);
- примените в интерьере красивые и чистые цвета – они пользуются спросом среди детей.
Делая ремонт, учитывайте все нюансы, чтобы детской хватило на несколько лет / Фото pinterest
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