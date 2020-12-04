Если в семье ожидается пополнение – ремонта детской комнаты не избежать, ведь ребенку нужно собственное пространство и территория.

Как создать комнату мечты для малыша, рассказывает InVentodecor в Instagram.

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С чего начать

Первое, что нужно сделать, – план (чертеж). Его необходимо сделать в масштабе, отметить расположение радиаторов, окон и дверей.

В детской комнаты должны быть:

игровая – место, оборудованное для игр и совместных занятий (в будущем его можно использовать для учебной зоны);

зона отдыха (кроватка);

зона хранения вещей, книг и игрушек.

Составьте подробный план комнаты перед ремонтом / Фото pinterest

Планируя ремонт детской комнате, учитывайте все нюансы, чтобы не переделывать помещение через 5-6 лет.

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Правила планировки детской комнаты

детская кроватка не должна стоять изголовьем к радиатору и окну;

выбирайте мебель без острых углов (это необходимо, чтобы избежать травм);

разместите системы хранения в игровой зоне или рядом с ней;

напольное покрытие должно быть теплым, мягким и не скользким (это позволит обезопасить малыша от травм и простуд);

чтобы комната была уютной, используйте мягкие предметы (пледы, валики, подушки);

примените в интерьере красивые и чистые цвета – они пользуются спросом среди детей.

Делая ремонт, учитывайте все нюансы, чтобы детской хватило на несколько лет / Фото pinterest