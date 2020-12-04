Як вибрати зручне і стильне крісло: основні нюанси
Ще кілька років тому крісло в інтер'єрі вважалося доповненням дивана і, як правило, було подібної форми і в ідентичній оббивці.
Мода змінилася і тепер крісло є самостійним предметом меблів. На що звернути увагу при виборі, розповідає design_dizart в Instagram.
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Раніше крісло купувалося тільки на додачу з диваном, але ці часи минули, зараз крісло – це самодостатній предмет меблів, навколо якого може утворитися окрема зона, яке може стати родзинкою інтер'єру, – відзначили в design_dizart.
Як вибрати крісло
- Крісло є окремим предметом інтер'єру, тому потрібно враховувати, що воно може стояти в окремій зоні (для відпочинку або читання, наприклад).
- Уникайте моделей з рівним горизонтальним сидінням – для зручності воно повинно бути злегка нахилене назад.
- Нахил спинки крісла повинен бути близько 120 градусів по відношенню до сидіння.
Крісло може стати акцентом у приміщенні / Фото pinterest
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- Висота сидіння повинна складати 40-50 см. Якщо ви виберете низьке крісло, на ньому незручно буде сидіти, а на високе – незручно сідати.
- Оптимальна глибина сидіння становить 50-60 см. Якщо ви виберете більш глибокий варіант – знадобиться подушка.
- Ширина сидіння для людей стандартній комплектації – 50-70 см.
Вибираючи крісло, врахуйте рекомендації дизайнерів / Фото maxstroy
Каркас сидіння
- Каркас з дерева – це міцний і легкий варіант. Відмінно підійде ясен, дуб, бук, горіх.
- Каркас з металу також вважається міцним і довговічним.
- Каркас з МДФ і ДСП – найбюджетніший варіант, однак і найбільш ненадійний.
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