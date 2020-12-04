Ще кілька років тому крісло в інтер'єрі вважалося доповненням дивана і, як правило, було подібної форми і в ідентичній оббивці.

Мода змінилася і тепер крісло є самостійним предметом меблів. На що звернути увагу при виборі, розповідає design_dizart в Instagram.

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Раніше крісло купувалося тільки на додачу з диваном, але ці часи минули, зараз крісло – це самодостатній предмет меблів, навколо якого може утворитися окрема зона, яке може стати родзинкою інтер'єру, – відзначили в design_dizart.

Як вибрати крісло

Крісло є окремим предметом інтер'єру, тому потрібно враховувати, що воно може стояти в окремій зоні (для відпочинку або читання, наприклад).

(для відпочинку або читання, наприклад). Уникайте моделей з рівним горизонтальним сидінням – для зручності воно повинно бути злегка нахилене назад.

Нахил спинки крісла повинен бути близько 120 градусів по відношенню до сидіння.

Крісло може стати акцентом у приміщенні / Фото pinterest

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Висота сидіння повинна складати 40-50 см. Якщо ви виберете низьке крісло, на ньому незручно буде сидіти, а на високе – незручно сідати.

повинна складати 40-50 см. Якщо ви виберете низьке крісло, на ньому незручно буде сидіти, а на високе – незручно сідати. Оптимальна глибина сидіння становить 50-60 см. Якщо ви виберете більш глибокий варіант – знадобиться подушка.

становить 50-60 см. Якщо ви виберете більш глибокий варіант – знадобиться подушка. Ширина сидіння для людей стандартній комплектації – 50-70 см.

Вибираючи крісло, врахуйте рекомендації дизайнерів / Фото maxstroy

Каркас сидіння