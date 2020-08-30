Дитяча кімната у хрущовці: цікаві ідеї
Дитяча кімната – місце, в якому потрібно врахувати все до найменших деталей. Вона повинна поєднувати в собі не лише спальню, але і навчальне місце і ігрову.
Дитяча повинна мати у своєму розпорядженні місцем для зберігання речей і головне – подобається дитині. Як облаштувати кімнату в хрущовці, розповідає 24 канал.
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Організація простору
Для того щоб у дитячій помістилося все, що задумано, необхідно правильно використовувати площу. Підготуйте план приміщення з докладним описом.
Що повинно бути у дитячій
Базовий набір меблів: ліжко або диван, стілець, шафа для одягу, навчальний куточок, місця для зберігання іграшок. Також за можливості рекомендується зробити спортивний куточок.
Оформляючи дитячу, варто порадитися з дитиною / Фото vdomax
Освітлення
Навчальний куточок краще розмістити біля вікна, проте також рекомендується продумати додаткове світло. У дитячій кімнаті він ніколи не завадить.
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Цікаві ідеї для дитячої в хрущовці
Дитяча повинна бути затишною і комфортною для дитини / Фото vdomax