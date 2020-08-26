Лайфхаки для маленької спальні
В інтер'єрі маленької спальні важливий кожен сантиметр і кожна деталь: меблі, кількість світла, колір і використовувані матеріали.
Для того, щоб невелика кімната стала спальнею мрії, є кілька прийомів, розповідає 24 канал.
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Як оптимізувати простір
Меблі
Вибір меблів відіграє вирішальну роль. Всі предмети повинні відповідати розмірам кімнати. Важливо залишити у приміщенні вільне місце – це не лише дозволить вільно переміщатися, але і створить більш розвантажену обстановку. Варто звернути увагу на ліжко-трансформер.
Оздоблення стін
Вибираючи кольори для невеликої спальні, рекомендується використовувати світлі відтінки. Безпрограшним варіантом є білий колір. Якщо хочеться яскравих фарб, скористайтеся контрастом для однієї зі стін.
Світлі приміщення здаються більшими і просторішими / Фото elledecoration
Декор
Не перевантажуйте кімнату зайвими предметами, вони можуть створити відчуття безладу. Можна повісити картину або фото, лампи біля ліжка.
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Якщо хочеться яскравих відтінків – використовуйте декоративні подушки / Фото elledecoration
Освітлення
Світлі приміщення завжди виглядають більш просторо, цей трюк спрацює і в спальні. Додайте більше світла – бра, стельові світильники і приліжкові лампи допоможуть домогтися бажаного ефекту.
Дзеркало
Дзеркальні поверхні візуально збільшують площу. Якщо місця для дзеркала немає, розмістіть його на міжкімнатних дверях. Це зручно, практично і стильно.
Дзеркало візуально розширить кімнату / Фото ivd
Для того, щоб кімната здавалася не лише просторою, але і була функціональною, не бійтеся використовувати кути і ніші. Там можуть бути книжкові полиці, крісло для читання або навіть кавовий столик. Важливо не захаращувати спальню, щоб вона залишалася затишною і комфортною для відпочинку.