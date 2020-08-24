Кращі ідеї для маленької квартири: як вмістити все необхідне
Смарт-квартирою або невеликою площею іншого житла давно нікого не здивуєш. Залишається лише одне питання – як вмістити все необхідне.
Сучасні дизайни, трансформовані меблі і достаток на ринку дозволяє зробити навіть крихітну квартиру затишною і функціональною. 24 канал публікує кращі ідеї облаштування маленьких квартир.
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Як зробити так, щоб маленька квартира не здавалася тісною
- Підлогове покриття має бути однотонним. Для стін в суміжних приміщеннях рекомендується вибрати один колір. Також простір можна об'єднати загальним стилем, фактурою, кольором.
- Щоб стелі здавалися вищими, використовуйте для них фарбу або шпалери на тон світліше за колір стін. Люстру краще підібрати невелику, з закритими лампочками. Також вдалим рішенням стане точкове освітлення.
- Не захаращуйте квартиру зайвими елементами декору (килими, важкі рамки для фото) і аксесуарами.
Правильна розстановка дозволить максимально обставити житло / Фото mirdizajna
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Дизайн інтер'єру для маленької квартири
- Ідеальним стилем для невеликої квартири є мінімалізм. Регулярно позбавляйтеся від непотрібних речей і предметів – це допоможе зберігати в квартиру "вільної".
- Звичайні штори краще замінити рулонними або римськими жалюзі – кімната стане світлішою і просторнішою.
- Якщо потрібна робоча зона, її можна оформити за допомогою подіуму, на якому буде стояти комп'ютерний стіл.
- Вбудовані і багатофункціональні меблі допоможуть вмістити все необхідне. Можна придбати ліжко з підйомним механізмом, обідній стіл-трансформер, пуф-журнальний столик.
- Дзеркальні поверхні також розширюють простір. Їх можна продумати на стелі, стінах і навіть кухонному фартусі.
Цікаві ідеї оформлення невеликих квартир
У квартирі площею 20 метрів квадратних вдалося розмістити все необхідне / Фото trizio
Квартира площею 27 метрів квадратних за рахунок правильного підбору кольорової гами здається набагато більшою.
Невелика квартира виглядає не тільки стильно, але і затишно / Фото trizio
Ліжко-горище – цікаве рішення для смарт-квартир / Фото mydizajn
Прибравши зайві стіни у квартирі, можна домогтися більше вільного простору / Фото mydizajn
Щоб результат вийшов ідеальним, краще звернутися до дизайнера / Фото mydizajn