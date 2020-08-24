Смарт-квартирою або невеликою площею іншого житла давно нікого не здивуєш. Залишається лише одне питання – як вмістити все необхідне.

Сучасні дизайни, трансформовані меблі і достаток на ринку дозволяє зробити навіть крихітну квартиру затишною і функціональною. 24 канал публікує кращі ідеї облаштування маленьких квартир.

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Як зробити так, щоб маленька квартира не здавалася тісною

Підлогове покриття має бути однотонним. Для стін в суміжних приміщеннях рекомендується вибрати один колір . Також простір можна об'єднати загальним стилем, фактурою, кольором.

має бути однотонним. в суміжних приміщеннях рекомендується . Також простір можна Щоб стелі здавалися вищими , використовуйте для них фарбу або шпалери на тон світліше за колір стін. Люстру краще підібрати невелику, з закритими лампочками. Також вдалим рішенням стане точкове освітлення.

, використовуйте для них фарбу або шпалери на тон світліше за колір стін. Люстру краще підібрати невелику, з закритими лампочками. Також Не захаращуйте квартиру зайвими елементами декору (килими, важкі рамки для фото) і аксесуарами.

Правильна розстановка дозволить максимально обставити житло​ / Фото mirdizajna

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Дизайн інтер'єру для маленької квартири

Ідеальним стилем для невеликої квартири є мінімалізм . Регулярно позбавляйтеся від непотрібних речей і предметів – це допоможе зберігати в квартиру "вільної".

. Регулярно позбавляйтеся від непотрібних речей і предметів – це допоможе зберігати в квартиру "вільної". Звичайні штори краще замінити рулонними або римськими жалюзі – кімната стане світлішою і просторнішою.

або римськими жалюзі – кімната стане світлішою і просторнішою. Якщо потрібна робоча зона, її можна оформити за допомогою подіуму , на якому буде стояти комп'ютерний стіл.

, на якому буде стояти комп'ютерний стіл. Вбудовані і багатофункціональні меблі допоможуть вмістити все необхідне. Можна придбати ліжко з підйомним механізмом, обідній стіл-трансформер, пуф-журнальний столик.

допоможуть вмістити все необхідне. Можна придбати ліжко з підйомним механізмом, обідній стіл-трансформер, пуф-журнальний столик. Дзеркальні поверхні також розширюють простір. Їх можна продумати на стелі, стінах і навіть кухонному фартусі.

Цікаві ідеї оформлення невеликих квартир

У квартирі площею 20 метрів квадратних вдалося розмістити все необхідне​ / Фото trizio

Квартира площею 27 метрів квадратних за рахунок правильного підбору кольорової гами здається набагато більшою.

Невелика квартира виглядає не тільки стильно, але і затишно​ / Фото trizio

Ліжко-горище – цікаве рішення для смарт-квартир / Фото mydizajn

Прибравши зайві стіни у квартирі, можна домогтися більше вільного простору​ / Фото mydizajn

Щоб результат вийшов ідеальним, краще звернутися до дизайнера​ / Фото mydizajn