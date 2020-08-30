Детская комната в хрущевке: интересные идеи
Детская комната – место, в котором нужно учесть все до малейших деталей. Она должна сочетать в себе не только спальню, но и учебное место и игровую.
Детская должна располагать местом для хранения вещей и главное – нравится ребенку. Как обустроить комнату в хрущевке, рассказывает 24 канал.
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Организация пространства
Для того чтобы в детской поместилось все, что задумано, необходимо правильно использовать площадь. Проработайте план помещения с подробным описанием.
Что должно быть в детской
Базовый набор мебели: кровать или диван, стул, шкаф для одежды, учебный уголок, места для хранения игрушек. Также при возможности рекомендуется сделать спортивный уголок.
Оформляя детскую, стоит посоветоваться с ребенком / Фото vdomax
Освещение
Учебный уголок лучше разместить возле окна, однако также рекомендуется продумать дополнительный свет. В детской комнате он никогда не помешает.
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Интересные идеи для детской в хрущевке
Детская должна быть уютной и комфортной для ребенка / Фото vdomax