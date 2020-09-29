Сірий колір залишається в тренді і не тільки для оформлення дитячої кімнати. Його унікальність полягає в тому, що поєднується він з безліччю актуальних відтінків.

Як оформити дитячу кімнату в сірій гамі, розповідає 24 канал. Актуально Скандинавський стиль у квартирі: свіжі ідеї дизайну інтер'єру Особливості сірого кольору в інтер'єрі Для невеликої кімнати вибирайте світлий сірий, у просторому приміщенні можна використовувати сірий і темно-сірий.

Пару для сірого підбирайте, виходячи з характеру дитини. Для активних дітей підійде блакитний або рожевий, для спокійних – жовтий, червоний, помаранчевий.

Сірий переважно компонують з теплими відтінками.

Сіра гама підійде як для дівчинки, так і для хлопчика.

У сірих відтінків немає "віку". Це оформлення підійде як для маленьких дітей, так і для підлітків. Сірий колір підійде для дитини будь-якої статі і віку / Фото design-homes Читайте Як прикрасити інтер'єр за допомогою одного предмета: кращі ідеї Як розбавити сірий в інтер'єрі Додати колір-партнер – блакитний, рожевий, м'ятний, жовтий, помаранчевий. Зробити яскраві акценти – штори, подушки, плед, покривало Підібрати контрастну оббивку для м'яких меблів Вибрати цікавий декор – яскраві картини, рамки для фото Облаштувати дитячий куточок. Яскраві "плями" розбавлять сірий інтер'єр​ / Фото design-homes Інтер'єр дитячої у сірих відтінках: приклади Сірий колір – унікальний, він дозволяє зробити дитячу цікавою і стильною​ / Фото design-homes