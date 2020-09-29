Дитяча у сірих тонах: як оформити стильно
Сірий колір залишається в тренді і не тільки для оформлення дитячої кімнати. Його унікальність полягає в тому, що поєднується він з безліччю актуальних відтінків.
Як оформити дитячу кімнату в сірій гамі, розповідає 24 канал.
Актуально Скандинавський стиль у квартирі: свіжі ідеї дизайну інтер'єру
Особливості сірого кольору в інтер'єрі
- Для невеликої кімнати вибирайте світлий сірий, у просторому приміщенні можна використовувати сірий і темно-сірий.
- Пару для сірого підбирайте, виходячи з характеру дитини. Для активних дітей підійде блакитний або рожевий, для спокійних – жовтий, червоний, помаранчевий.
- Сірий переважно компонують з теплими відтінками.
- Сіра гама підійде як для дівчинки, так і для хлопчика.
- У сірих відтінків немає "віку". Це оформлення підійде як для маленьких дітей, так і для підлітків.
Сірий колір підійде для дитини будь-якої статі і віку / Фото design-homes
Читайте Як прикрасити інтер'єр за допомогою одного предмета: кращі ідеї
Як розбавити сірий в інтер'єрі
- Додати колір-партнер – блакитний, рожевий, м'ятний, жовтий, помаранчевий.
- Зробити яскраві акценти – штори, подушки, плед, покривало
- Підібрати контрастну оббивку для м'яких меблів
- Вибрати цікавий декор – яскраві картини, рамки для фото
- Облаштувати дитячий куточок.
Яскраві "плями" розбавлять сірий інтер'єр / Фото design-homes
Інтер'єр дитячої у сірих відтінках: приклади
Сірий колір – унікальний, він дозволяє зробити дитячу цікавою і стильною / Фото design-homes