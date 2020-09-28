Як прикрасити інтер'єр за допомогою одного предмета: кращі ідеї
Плетений кошик – елемент, за допомогою якого можна розбавити нудний або консервативний інтер'єр квартири.
Цей предмет можна використовувати у будь-якому приміщенні, розповідає 24 канал.
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Як використовувати плетений кошик
Сервірування
Неглибока корзина може використовуватися замість таці. Вона відмінно підійде під хліб або випічку.
Свіжа випічка і плетений кошик – ідеальна пара / Фото Instagram @klepa_yuliya
Місце для зберігання
Кіілька кошиків у передпокої – хороший спосіб зберігати шарфи, рукавички, шапки.
Кошики можна використовувати практично / Фото Instagram @papercat_alena
Кухонні аксесуари
Кухонне приладдя, яке часто використовується, можна зберігати в оригінальному кошику на рейлінгах.
Предмети, що використовуються у побуті, можна зберігати компактно / Фото Instagram @paper_wicker
Підставка для парасольок
Ще один відмінний спосіб урізноманітнити інтер'єр – поставити кошик у передпокої для зберігання парасольок. Це не тільки практично, але і стильно.
Плетений аксесуар ідеально впишеться у передпокої / Фото Instagram @ olga_mironova_21
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Книжки
Плетені кошики можуть стати альтернативою книжковим полицям або стелажам – всі улюблені твори відмінно в ній уживуться.
Зберігати книжки можна оригінально / Фото Instagram @inna__tsurkan
Ванна
Не виняток – ванна кімната. В ній корзина також виглядатиме стильно з текстилем або особистими засобами.
Плетені кошики можуть стати родзинкою ванної кімнати / Фото Instagram @s_pletenie
Також плетені кошики можна використовувати для кімнатних рослин, зберігання косметики або особистих речей та ін. Використовуйте цей аксесуар і ваше житло стане ще більш затишним.