Серый цвет остается в тренде и не только для оформления детской комнаты. Его уникальность состоит в том, что сочетается он с множеством актуальных оттенков.

Как оформить детскую комнату в серой гамме, рассказывает 24 канал. Актуально Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера Особенности серого цвета в интерьере Для небольшой комнаты выбирайте светлый серый, в просторном помещении можно использовать серый и темно-серый.

Пару для серого подбирайте, исходя из характера ребенка. Для активных детей подойдет голубой или розовый, для спокойных – желтый, красный, оранжевый.

Серый преимущественно компонуют с теплыми оттенками.

Серая цветовая гамма подойдет как для девочки, так и для мальчика.

У серых оттенков нет "возраста". Это оформление подойдет как для маленьких детей, так и для подростков. Серый цвет подойдет для ребенка любого пола и возраста / Фото design-homes Читайте Как украсить интерьер с помощью одного предмета: лучшие идеи Как разбавить серый в интерьере Добавить цвет-партнер – голубой, розовый, мятный, желтый, оранжевый. Сделать яркие акценты – шторы, подушки, плед, покрывало Подобрать контрастную обивку для мягкой мебели Выбрать интересный декор – яркие картины, рамки для фото Обустроить детский уголок. Яркие "пятна" разбавят серый интерьер / Фото design-homes Интерьер детской в серых тонах: примеры Серый цвет – уникален, он позволяет сделать детскую интересной и стильной / Фото design-homes