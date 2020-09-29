Детская в серых тонах: как оформить стильно
Серый цвет остается в тренде и не только для оформления детской комнаты. Его уникальность состоит в том, что сочетается он с множеством актуальных оттенков.
Как оформить детскую комнату в серой гамме, рассказывает 24 канал.
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Особенности серого цвета в интерьере
- Для небольшой комнаты выбирайте светлый серый, в просторном помещении можно использовать серый и темно-серый.
- Пару для серого подбирайте, исходя из характера ребенка. Для активных детей подойдет голубой или розовый, для спокойных – желтый, красный, оранжевый.
- Серый преимущественно компонуют с теплыми оттенками.
- Серая цветовая гамма подойдет как для девочки, так и для мальчика.
- У серых оттенков нет "возраста". Это оформление подойдет как для маленьких детей, так и для подростков.
Серый цвет подойдет для ребенка любого пола и возраста / Фото design-homes
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Как разбавить серый в интерьере
- Добавить цвет-партнер – голубой, розовый, мятный, желтый, оранжевый.
- Сделать яркие акценты – шторы, подушки, плед, покрывало
- Подобрать контрастную обивку для мягкой мебели
- Выбрать интересный декор – яркие картины, рамки для фото
- Обустроить детский уголок.
Яркие "пятна" разбавят серый интерьер / Фото design-homes
Интерьер детской в серых тонах: примеры
Серый цвет – уникален, он позволяет сделать детскую интересной и стильной / Фото design-homes