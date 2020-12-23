Щорічно в дизайні інтер'єру відбуваються зміни – нові модні тренди вливаються у проєкти квартир і будинків.

Який колір стане одним з найпопулярніших в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.

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Пандемія 2020 року, яка всадила усіх по домівках, дивним чином відбилася на модних колірних поєднаннях. Люди стали помічати, що надмірно яскраві деталі в інтер'єрі дратують і викликають занепокоєння, – зазначила Дронова.

За її словами, розслаблення і домашній затишок дозволяє створити нейтральна палітра кольорів. Також вона наголошує характер інтер'єру і його неповторність.

Одним з таких кольорів є насичений темно-зелений колір.

Темно-зелений колір стане трендом в 2021 / Фото design-homes

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За словами Вікторії Дронової, якщо раніше дизайнери побоювалися темних виразних аксесуарів, то у нових трендах 2021 року "насичений темно-зелений колір може охопити до 30-40% простору".

Темно-зелений колір може охопити до 40% простору / Фото design-homes

Цей колір може використовуватися для ліжок з м'якими узголів'ям, для килимів, штор і оббивки м'яких меблів.

Всі ці предмети у кольорі пляшки набувають дивовижний лиск і харизму, – підкреслила дизайнерка інтер'єру.

Яскравий пляшковий колір можна використовувати в оббивці меблів і текстилі / Фото design-homes