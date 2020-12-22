Модні акценти в інтер'єрі: які відтінки використати вдома
Вибираючи палітру кольорів для інтер'єру квартири або будинку, необхідно одразу подумати про яскраві і доречні акценти.
Які акценти – у трендах, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.
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Навіщо потрібні акценти
Після того як ви визначитеся з базовими кольорами інтер'єру, необхідно продумати акценти. Монохромні інтер'єри поступово втрачають популярність – люди хочуть бачити вдома свіжі і яскраві відтінки. Їх використовують для акцентів, щоб надати приміщенню виразності та індивідуальності.
Акценти привнесуть свіжості в інтер'єр / Фото domfront
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Які кольори використовувати для акцентів
За словами Дронової, слід придивитися до кількох кольорів і відтінків, які "зможуть додати в інтер'єр емоцій і позитиву":
- Янтарно-помаранчевий;
- Золотисто-пісочний;
- Пудровий-рожевий;
- Синя класика;
- Фіолетовий;
- Лаймовий;
- Ультрамариново-зелений.
Тренди 2021 року в інтер'єрі – новий погляд на красу і гармонію, комфорт і затишок. Як на площі квартири або будинку успішно поєднати трендові елементи і власне уявлення про красу і елегантності? Все просто! Для цього і потрібен дизайнер інтер'єру! – підкреслила Дронова.
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