Названо 3 найпопулярніших стилі інтер'єру 2021 для елітного житла
Щороку модні тенденції в інтер'єрі відображають настрій в суспільстві – 2021-й – не стане винятком.
Які 3 стилі будуть затребувані наступного року – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.
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1. Еклектика
Періодично інтер'єр вимагає нового "гардероба". За словами дизайнерки інтер'єру, еклектика – "краще рішення для перетворення житлового простору без дорогих вкладень". У 2021 році актуальне поєднання виразних елементів різних стилів. Щоб оформити житло у стилі еклектика, знадобиться досвідчений дизайнер, який зможе до невпізнанності змінити інтер'єр завдяки текстилю, декору, арт-об'єктів і висвітлення.
Еклектика – це краса, практичність і зухвалість. Якщо вам близькі всі ці риси, ви будете себе почувати максимально комфортно у вашій оновленій квартирі, – зазначила Вікторія Дронова.
Еклектика – стиль, який привносить щось нове в інтер'єр / Фото rehouz
2. Japandi
Джапанді – це поєднання характерних рис скандинавського і японського стилів. Такий інтер'єр буде душевним і комфортним. Якщо скандинавський стиль – холодний і одноманітний, то елементи японського мінімалізму дають інтер'єру свіжості та яскравих акцентів.
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У Джапанді використовуються ніжні сірі, молочні та карамельні відтінки, а також всі природні кольори.
Джапанді увібрав в себе найкраще із скандинавського та японського стилів / Фото ivd
3. Мінімалізм
Мінімалістичні інтер'єри вже кілька років залишаються затребуваними і популярними серед жителів мегаполісів. Після робочого дня, суєти, втоми і шаленого ритму, люди хочуть приходити додому – у приміщення без яскравих акцентів.
Мінімалізм дозволяє розслабитися і налаштуватися на відпочинок / Фото topdom
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