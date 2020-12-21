Щороку модні тенденції в інтер'єрі відображають настрій в суспільстві – 2021-й – не стане винятком.

Які 3 стилі будуть затребувані наступного року – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.

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1. Еклектика

Періодично інтер'єр вимагає нового "гардероба". За словами дизайнерки інтер'єру, еклектика – "краще рішення для перетворення житлового простору без дорогих вкладень". У 2021 році актуальне поєднання виразних елементів різних стилів. Щоб оформити житло у стилі еклектика, знадобиться досвідчений дизайнер, який зможе до невпізнанності змінити інтер'єр завдяки текстилю, декору, арт-об'єктів і висвітлення.

Еклектика – це краса, практичність і зухвалість. Якщо вам близькі всі ці риси, ви будете себе почувати максимально комфортно у вашій оновленій квартирі, – зазначила Вікторія Дронова.

Еклектика – стиль, який привносить щось нове в інтер'єр / Фото rehouz

2. Japandi

Джапанді – це поєднання характерних рис скандинавського і японського стилів. Такий інтер'єр буде душевним і комфортним. Якщо скандинавський стиль – холодний і одноманітний, то елементи японського мінімалізму дають інтер'єру свіжості та яскравих акцентів.

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У Джапанді використовуються ніжні сірі, молочні та карамельні відтінки, а також всі природні кольори.

Джапанді увібрав в себе найкраще із скандинавського та японського стилів / Фото ivd

3. Мінімалізм

Мінімалістичні інтер'єри вже кілька років залишаються затребуваними і популярними серед жителів мегаполісів. Після робочого дня, суєти, втоми і шаленого ритму, люди хочуть приходити додому – у приміщення без яскравих акцентів.

Мінімалізм дозволяє розслабитися і налаштуватися на відпочинок / Фото topdom