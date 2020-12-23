Ежегодно в дизайне интерьера происходят изменения – новые модные тренды вливаются в проекты квартир и домов.

Какой цвет станет одним из самых популярных в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Пандемия 2020 года, усадившая всех по домам, удивительным образом отразилась на модных цветовых сочетаниях. Люди стали замечать, что излишне яркие детали в интерьере раздражают и вызывают беспокойство, – отметила Дронова.

По ее словам, расслабление и домашний уют позволяет создать нейтральная палитра цветов. Также она подчеркивает характер интерьера и его неповторимость.

Одним из таких цветов является н асыщенный бутылочно-зеленый цвет.

Бутылочно-зеленый цвет станет трендом в 2021 / Фото design-homes

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По словам Виктории Дроновой, если ранее дизайнеры опасались темных выразительных аксессуаров, то в новых трендах 2021 года "насыщенный темно-зеленый цвет может охватить до 30-40% пространства".

Темно-зеленый цвет может охватить до 40% пространства / Фото design-homes

Этот цвет может использоваться для кроватей с мягкими изголовьями, для ковров и текстиля, штор и обивки мягкой мебели.

Все эти предметы в цвете бутылки приобретают удивительный лоск и харизму, – подчеркнула дизайнер интерьера.

Яркий бутылочный цвет можно использовать в обивке мебели и текстиле / Фото design-homes