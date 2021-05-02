Стильні рішення дозволять насолоджуватися кожним сантиметром квартири. Що для цього потрібно знати – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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Які рішення застаріли в дизайні інтер'єру

Великий "статусний" диван з купою об'ємних подушок

За словами дизайнерки інтер'єру, раніше подібний диван був предметом гордості та знаком матеріального достатку. Однак на сьогодні це рішення застаріло, тому краще підібрати лаконічний варіант.

Одне джерело світла в кімнаті

У кожній кімнаті слід продумати різнопланове освітлення. Люстра в центрі кімнати – варіант, який давно застарів.

Меблі під стінами

Цей прийом багато років вважався лаконічним, але для просторої кімнати існують цікавіші варіанти.

М'які меблі можна розставити по центру кімнати / Фото pinterest

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Шпалери з великим геометричним чи рослинним візерунком​

Ця модна фішка втратила актуальність. Річ у тім, що подібні шпалери забивають інтер'єр. За словами Валентини Петрякової, краще вибрати однотонний фон, а потім розбавити його яскравими деталями.

Багато яскравих кольорів в одному приміщенні

Такий колірний "фарш" сильно тисне. Навіть за відсутності безладу у такій кімнаті некомфортно. Тому краще відмовитися від великої кількості кольорів та дрібних деталей, краще вибрати кілька приємних для вас кольорів і вже в цьому колірному діапазоні складати свій інтер'єр,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Використовуйте нейтральні відтінки – вони додадуть затишку / Фото pinterest

Велика кількість декору, картин, яскравого текстилю

Подібна різноманітність візуально перевантажує кімнату. Пам'ятайте, що в моді – стримані стилі й більш лаконічний декор.

Барні стійки з трубою від підлоги до стелі

Всі ми пам'ятаємо, як на барні стійки вішали келихи, штучні фрукти та ставили пляшки. Сьогодні в тренді – острів. Це рішення ідеально підійде для просторої кухні.