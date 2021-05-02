Стильные решения позволят наслаждаться каждым сантиметром квартиры. Что для этого нужно знать – рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

Читайте Что актуально в санузлах в 2021 году: полезный перечень для тех, кому предстоит ремонт

Какие решения устарели в дизайне интерьера

Большой "статусный" диван с кучей объемных подушек

По словам дизайнера интерьера, ранее подобный диван был предметом гордости и знаком материального достатка. Однако на сегодняшний день это решение устарело, поэтому лучше подобрать лаконичный вариант.

Один источник света в комнате

В каждой комнате следует продумать разноплановое освещение. Люстра в центре комнаты – вариант, который давно устарел.

Мебель под стенами

Этот прием много лет считался лаконичным, но для просторной комнаты существуют более интересные варианты.

Мягкую мебель можно расставить по центру комнаты / Фото pinterest

Интересно Must Have в ремонте квартиры: что должен знать каждый владелец

Обои с большим геометрическим или растительным узором

Эта модная фишка потеряла актуальность. Дело в том, что подобные обои забивают интерьер. По словам Валентины Петряковой, лучше выбрать однотонный фон, а потом разбавить его яркими деталями.

Много ярких цветов в одном помещении

Такой цветовой "фарш" сильно давит. Даже при отсутствии беспорядка в такой комнате некомфортно. Поэтому лучше отказаться от большого количества цветов и мелких деталей, лучше выбрать несколько приятных для вас цветов и уже в этом цветовом диапазоне составлять свой интерьер,

– пояснила дизайнер интерьера.

Используйте нейтральные оттенки – они придадут уюта / Фото pinterest

Обилие декора, картин, яркого текстиля

Подобное разнообразие визуально перегружает комнату. Помните, что в моде – сдержанные стили и более лаконичный декор.

Барные стойки с трубой от пола до потолка

Все мы помним, как на барные стойки вешали бокалы, искуственные фрукты и ставили бутылки. Сегодня в тренде – остров. Это решение идеально подойдет для просторной кухни.