Стильно чи ні: 7 ідей щодо дизайну інтер'єру квартири та будинку

Кожен власник хоче, щоб його житло було ідеальним. Для цього важливо стежити за трендами і позбавлятися від застарілих предметів.
Стильні рішення дозволять насолоджуватися кожним сантиметром квартири. Що для цього потрібно знати – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.
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Які рішення застаріли в дизайні інтер'єру
- Великий "статусний" диван з купою об'ємних подушок
За словами дизайнерки інтер'єру, раніше подібний диван був предметом гордості та знаком матеріального достатку. Однак на сьогодні це рішення застаріло, тому краще підібрати лаконічний варіант.
- Одне джерело світла в кімнаті
У кожній кімнаті слід продумати різнопланове освітлення. Люстра в центрі кімнати – варіант, який давно застарів.
- Меблі під стінами
Цей прийом багато років вважався лаконічним, але для просторої кімнати існують цікавіші варіанти.
М'які меблі можна розставити по центру кімнати / Фото pinterest
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- Шпалери з великим геометричним чи рослинним візерунком
Ця модна фішка втратила актуальність. Річ у тім, що подібні шпалери забивають інтер'єр. За словами Валентини Петрякової, краще вибрати однотонний фон, а потім розбавити його яскравими деталями.
- Багато яскравих кольорів в одному приміщенні
Такий колірний "фарш" сильно тисне. Навіть за відсутності безладу у такій кімнаті некомфортно. Тому краще відмовитися від великої кількості кольорів та дрібних деталей, краще вибрати кілька приємних для вас кольорів і вже в цьому колірному діапазоні складати свій інтер'єр,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Використовуйте нейтральні відтінки – вони додадуть затишку / Фото pinterest
- Велика кількість декору, картин, яскравого текстилю
Подібна різноманітність візуально перевантажує кімнату. Пам'ятайте, що в моді – стримані стилі й більш лаконічний декор.
- Барні стійки з трубою від підлоги до стелі
Всі ми пам'ятаємо, як на барні стійки вішали келихи, штучні фрукти та ставили пляшки. Сьогодні в тренді – острів. Це рішення ідеально підійде для просторої кухні.