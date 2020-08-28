Перед початком ремонту ми дивимося варіанти дизайну інтер'єру та вибираємо образ для свого житла. Але якщо цим займається не професійний дизайнер, трапляються помилки, через які все виглядає не так, як планувалося.

Які помилки найчастіше зустрічаються в дизайні інтер'єру, розповідає dom.ria.

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Нав'язливий декор і оздоблення

Гіпсові колони, фактурна обробка, багаторівневі стелі, різноманітні арки вже неактуальні і вважаються застарілими прийомами. Віддайте перевагу мінімалізму і простоті – це буде виглядати стильно і лаконічно. Також уникайте штучних рослин, декоративних водоспадів і різних ікебан – ці предмети здешевлять вигляд приміщення.

Не встановлюйте у квартирі зайвих конструкцій / Фото plasportal

Монохромний або контрастний інтер'єр

Занадто яскрава кольорова гамма вважається несмаком і швидко набридне оку. Чорно-білі інтер'єри також швидко набридають. Тут потрібна золота середина – три поєднаних між собою кольори, в яких і буде витриманий інтер'єр. Щоб він не здавався вам нудним, додайте два яскравих акценти. Це може бути оббивка меблів або текстиль.

Уникайте контрасту в квартирі / Фото design-homes

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Освітлення

Останнім часом досить часто використовується тільки стельове освітлення. Варто враховувати, що цього недостатньо для житлового приміщення і інтер'єр може виглядати тьмяно. Продумайте додаткове освітлення – світильники, бра, торшери, світлодіодне підсвічування. Це дозволить зробити кімнату не тільки більш затишною, але і функціональною.

Розташування меблів

Звичка ставити меблі під стіною часто стає причиною непривабливого інтер'єру. Невеликий диван можна поставити у центрі вітальні, а біля стіни – книжковий стелаж і крісло. У кухні обідню зону можна організувати в центрі – це додасть приміщенню індивідуальності.

Дивани краще не ставити уздовж стін / Фото diy

Місця для зберігання

Досить часто, надивившись ідеальних картинок, ми відмовляємося від систем зберігання в квартирі. Це серйозна помилка, адже від речей нікуди не дітися. У разі відсутності шафи, вбиральні і комодів, ви ризикуєте зберігати речі в пакетах на балконі або, зовсім, бачити їх розкиданими по кімнатах. А вже це точно зіпсує ваш інтер'єр. Тому рекомендується заздалегідь продумати систему зберігання гардероба для всієї родини, закриті вітрини для посуду і побутової техніки, комоди для іграшок тощо.

За допомогою місць для зберігання ви зможете підтримувати порядок в квартирі / Фото dom.ria

Затіваючи ремонт, пам'ятайте: чим краще ви спланували і продумали дизайн інтер'єру, тим вдаліше вийде результат і приємніше буде знаходиться у квартирі.