Перед началом ремонта мы смотрим варианты дизайна интерьера и выбираем образ для своего жилья. Но если этим занимается не профессиональный дизайнер, случаются ошибки, из-за которых все выглядит не так, как планировалось.

Какие ошибки наиболее часто встречаются в дизайне интерьера, рассказывает dom.ria.

Читайте Ошибки во время ремонта квартиры и дома

Навязчивый декор и отделка

Гипсовые колонны, фактурная отделка, многоуровневые потолки, разнообразные арки уже неактуальны и считаются устаревшими приемами. Отдайте предпочтение минимализму и простоте – это будет выглядеть стильно и лаконично. Также избегайте искусственных растений, декоративных водопадов и различных икебан – эти предметы удешевят вид помещения.

Не устанавливайте в квартире лишних конструкций / Фото plasportal

Монохромный или контрастный интерьер

Слишком яркая цветовая гамма считается безвкусицей и быстро надоест глазу. Черно-белые интерьеры также быстро приедаются. Здесь нужна золотая середина – три сочетающихся между собой цвета, в которых и будет выдержан интерьер. Чтобы он не казался вам скучным, добавьте пару ярких акцентов. Это может быть обивка мебели или текстиль.

Избегайте контраста в квартире / Фото design-homes

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Освещение

В последнее время достаточно часто используется только потолочное освещение. Стоит учитывать, что этого недостаточно для жилого помещения и интерьер может выглядеть тускло. Продумайте дополнительное освещение – светильники, бра, торшеры, светодиодная подсветка. Это позволит сделать комнату не только более уютной, но и функциональной.

Расположение мебели

Привычка ставить мебель под стеной часто становится причиной непривлекательного интерьера. Небольшой диван можно поставить в центре гостиной, а у стены – книжный стеллаж и кресло. В кухне обеденную зону можно организовать в центре – это придаст помещению индивидуальности.

Диваны лучше не ставить вдоль стен / Фото diy

Места для хранения

Довольно часто, насмотревшись идеальных картинок, мы отказываемся от систем хранения в квартире. Это серьезная ошибка, ведь от вещей никуда не деться. В случае отсутствия шкафа, гардеробной и комодов, вы рискуете хранить вещи в пакетах на балконе или, вовсе, видеть их разбросанными по комнатам. А уж это точно испортит ваш интерьер. Поэтому рекомендуется заранее продумать систему хранения гардероба для всей семьи, закрытые витрины для посуды и бытовой техники, комоды для игрушек и пр.

С помощью мест для хранения вы сможете поддерживать порядок в квартире / Фото dom.ria

Затевая ремонт, помните: чем лучше вы спланировали и продумали дизайн интерьера, тем удачнее получится результат и приятнее будет находится в квартире.