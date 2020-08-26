Затишок і атмосфера в квартирі часто залежать від дрібниць. Змінити враження про приміщення може предмет меблів або навіть звичайна фоторамка.

Що потрібно для декору квартири, а що може виявитися зайвим, розповідає 24 канал.

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Декоративні елементи повинні бути в кожній квартирі. Саме вони роблять звичайну кімнату теплою і підкреслюють її індивідуальність.

Одне з найважливіших правил – декор має відповідати загальному стилю квартири.​

Що можна використовувати у будь-якій кімнаті

Універсальними предметами вважаються дзеркала, текстиль, картини, фото в рамках, цікава меблі, додаткове освітлення (наприклад, бра). Це ті елементи, за допомогою яких можна оновити інтер'єр, не вдаючись до ремонту.

Зонування і перегородки

Стають все більш популярними останніми роками. Вони додають родзинку, якої так часто не вистачає. Перегородка може бути як декоративною деталлю, так і зонувати кімнату. Хороший варіант для квартир-студій.

Перегородка може бути як функціональним, так і декоративним елементом / Фото billionnews

Дзеркала

Їх називають дизайнерським прийомом. Чому? Все просто. Дзеркальні поверхні візуально розширюють простір, роблять його світлішим і просторішим. Тому, незважаючи на віяння моди, вони завжди актуальні. Дзеркала можна використовувати у будь-якій кімнаті.

Картини і фото

Стіни можна прикрасити постерами, картинами або рамками з фотографіями. Таким чином можна підкреслити індивідуальність і оригінальність кімнати. Єдиний нюанс (про який вже згадувалося вище) – все повинно відповідати загальній стилістиці квартири. Так, в сучасних інтер'єрах можна використовувати абстрактні панно, особисті фото, картини у стилі поп-арт.

Сімейні фото не лише прикрасять стіни, але і стануть гарним декором​ / Фото novate

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Текстиль

Допоможе зробити яскравий акцент у "спокійній" квартирі. Наприклад, у житлі, оформленому в пастельних тонах, цілком гармонійно виглядатиме строкатий килим або контрастні подушки. Те ж саме стосується оббивки дивана, штор і покривал.

Текстиль грає важливу роль у загальному вигляді кімнати​ / Фото dekorwind

Бра

Додаткове освітлення завжди грає на користь приміщень, яким не вистачає природного світла. Можна вибрати підлогові бра або ж стельові світильники. Важливо підібрати правильне світло – тепле або холодне (в залежності від стилю житла).

Ці прийоми працюють для всіх кімнат, однак потрібно враховувати індивідуальність кожної кімнати. Наприклад, спальню не варто перевантажувати яскравими предметами, достатньо лише правильно підібрати меблі – ліжко, комод, шафа. Іноді для оформлення місця відпочинку досить лише кількох дрібниць (свічники, покривало та ін.). Світлу ванну кімнату можна "розбавити" рушниками насиченого кольору або яскравими аксесуарами. Створити "характер" коридору допоможе цікава банкетка.

Трохи контрасту – і коридор набуде нового вигляду / Фото homeli

Всі ці, здавалося б, дрібниці, і створюють настрій та індивідуальність квартири.​