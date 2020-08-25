Помилки під час ремонту трапляються досить часто, виправлення ж обходиться дуже дорого – і за часом, і фінансово, і для нервової системи.

Про найпоширеніші помилки під час ремонту розповідає 24 канал.

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Ремонт "навпомацки"

Одна з найсерйозніших помилок – роботи без чіткого плану дій. Перед тим як починати ремонт, обов'язково складіть план і дизайн-проєкт.

Об'єднаний санвузол

Багато хто піддається бажанню заощадити місце, розширити санвузол і об'єднують ванну з туалетом. Це непогане рішення, але тільки для тих квартир, де проживають 1-2 людини. Якщо ж членів сім'ї більше – краще залишити роздільний санвузол.

Вікна

Якщо планується заміна склопакетів, її потрібно зробити до початку косметичного ремонту, інакше інтер'єр приміщення може отримати дефекти.

Склопакети необхідно міняти на початку ремонту​ / Фото otkroyokno

Стіни

Оздоблення стін фарбою виглядає красиво і стильно, але до питання потрібно підійти грунтовно і вибрати якісну та безпечну фарбу, інакше через деякий час відбитки пальців будуть всюди (особливо за наявності дітей). Важливо перед оздобленням підготувати стіни – криві поверхні можуть призвести до загину шпалер на стиках або неприродно виглядати у разі використання фарби.

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Електрика

У сучасних квартирах – безліч побутової техніки. У зв'язку з цим необхідно встановити автомати на кожен пристрій з великим споживанням, це дозволить уникнути перебоїв з електрикою.

Електрощиток у квартирі​ / Фото electrik

Розетки

Розстановку розеток потрібно робити тільки за чітким планом із зазначенням, де і що буде розташовуватися. Інакше у квартирі згодом буде багато подовжувачів і мережевих фільтрів. Рекомендується робити на 20% більше розеток, ніж було задумано спочатку.

У квартирі краще зробити більше розеток, ніж планувалося / Фото nadyadeangelis

Підлога

Темне підлогове покриття може стати головним болем господарів. На ньому видно кожну порошинку або подряпину, тому краще віддати перевагу іншим відтінкам. Також слід добре подумати, перш ніж вибирати ребристу і шорстку плитку. Вона доставить багато незручностей під час прибирання.

Починаючи ремонт, пам'ятайте: будь-яких помилок простіше, дешевше і швидше уникнути, ніж потім усувати наслідки.