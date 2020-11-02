Тренди в інтер'єрі бувають довготривалими, які "в ходу" протягом декількох років, а також спонтанними – це ті, що виникли під впливом чого-небудь. У 2020 році таким поштовхом" стала пандемія.

Що ж у 2021 році буде у тренді в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Палітра кольорів

У 2020 році пандемія посилила тренд "натуральність", адже багато країн оголошували самоізоляцію. Люди втомилися від яскравості і контрасту, тому актуальним базовим кольором залишається бежевий (фаворит) у різних відтінках, білий, сірий, чорні та інші приглушені тони. Відомі виробники фарб мікротрендом назвали всю палітру синього кольору.

Бежевий колір залишається в тренді протягом декількох років / Фото design-homes

Форми

Округлі форми стануть хітом 2021 року. Це стосується всього навколо: планування, предметів меблів і навіть декоративних елементів. Всі чіткі лінії і прямі кути тепер закруглені. Зверніть увагу на столи та стільці, дивани, світильники, дзеркала, пуфи та ін.

Округлі форми в інтер'єрі – тренд 2021 року​ / Фото laurencecarrdesign, Instagram

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Мінімалізм

В 2021 році мінімалізм залишається в трендах. Тут варто знову згадати пандемію, яка змусила людей позбутися зайвого в квартирах і будинках. Головна вимога – максимум повітря і вільного простору. Важливо, що колірний акцент у таких інтер'єрах йде на бежеві і сірі відтінки.

Мінімалізм спонукає відмовитися від непотрібних покупок / Фото design-homes

Натуральність

Цей тренд – довгограючий. Натуральні матеріали залишаються актуальними вже кілька років. Це стосується як меблів, так і оздоблювальних матеріалів та декору. У моді залишається деревина, камінь, кераміка, льон, бавовна.

Натуральний камінь актуальний кілька років / Фото topdom

Рослини

Зелені рослини також залишаються трендом. Це обумовлено як тягою до натуральності, так і пандемією, яка показала брак зелені і свіжого повітря. Кімнатні квіти з великим листям можна зустріти у будь-якому дизайні і майже в кожному приміщенні.

Зелені рослини – тренд 2021 року​ / Фото domnomore