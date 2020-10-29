Оформлення ванної кімнати завжди було важливим моментом під час ремонту квартир і будинків. З кожним роком все більше уваги приділяється затишку, комфорту і практичності.

Які тенденції в інтер'єрі ванної будуть модними в 2021 році, розповідає Нерухомість 24.

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Базові відтінки

У 2021 році в інтер'єрі ванної кімнати будуть актуальні базові кольори і відтінки: бежеві, сірі та ін. Також в моді залишиться чорний і білий. Спокійна палітра продовжує тенденцію до комфорту, затишку і максимального розслаблення вдома.

Світлі відтінки знову будуть в моді​ / Фото house-biz

Матеріали і фактури

У 2021-й плавно переходять натуральні матеріали (камінь, керамограніт, дерево), які використовуються в оздобленні ванної кімнати, і фактурний текстиль (наприклад, льон), і декоративні елементи (живі рослини, сухоцвіти, корчі).

Натуральні матеріали стануть трендом і в 2021 році / Фото interiorizm

Терраццо

Дизайнери знову все частіше звертають увагу на розкішну мозаїку з вкрапленнями каменю. Цей варіант відмінно підходить для оформлення ванних кімнат, особливо стане знахідкою для невеликих приміщень. Використовувати її можна в різних стилях – від класичного до хай-теку.

Мозаїка з вкрапленнями виглядає стильно і підходить для маленьких ванних кімнат / Фото uutvdome​

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Мінімалізм

Цей тренд не здає позиції. Актуальні знову скандинавський і сучасний стилі, лофт тощо. Акцент дизайнери роблять на форми, фактури і матеріали. Це виглядає, як мікс різних стилів, і підкреслює характер кожного приміщення.

Мінімальний декор також актуальний / Фото zeworkroom, Instagram

Форми

У ванній кімнаті з'являються раковини незвичайної форми. Тепер вони окремо розташовані на стільниці, а не вбудовані, як це було раніше. У сантехніці буде актуальний чавун, а також матові білі, чорні і кольорові змішувачі простих лінійних форм.

Раковини незвичайної форми прикрашають стільницю / Фото homius