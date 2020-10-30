В інтер'єрі квартир і будинків досить часто зустрічаються провальні комбінації і серйозні помилки, яких слід уникати в подальшому.

Які поєднання в інтер'єрі виглядають безглуздо або є непрактичними рішеннями, розповідає Нерухомість 24.

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Білі стіни і білі меблі

Модний білий колір останніми роками з'явився в інтер'єрі багатьох квартир і будинків, проте деякі з ним перестаралися. Білосніжні меблі у поєднанні з такими ж стінами створюють ефект лікарняної палати. Зрозуміло, у такому випадку вже не йдеться про комфорт. Крім того, це дуже непрактичне рішення, особливо якщо в сім'ї є діти або тварини. Якщо у вас в інтер'єрі total white – розставляйте яскраві акценти, використовуйте контрасти і фактури. Це допоможе оживити приміщення.

Чтобы квартира не напоминала палату – сделайте акценты / Фото houzz

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Шафа-купе і фотодрук

Кричущий фотодрук у вигляді орхідей, водоспадів, заходів і пальм на шафах-купе – поганий тон. Цей прийом був модним на початку 2000-х, але багато хто ніяк не може з ним розпрощатися і продовжує замовляти подібні шафи. У наш час актуальні максимально непомітні системи зберігання – вбудовані або зроблені під колір стін. Також у тренді залишаються дзеркальні шафи, але без будь-яких малюнків.

Шафа-купе повинна бути максимально непомітною / Фото stroit

"Королівські" штори

Тяжелые шторы со сложной драпировкой в небольших комнатах смотрятся странно и нелепо. Такой текстиль может выглядеть актуально в дворцах и тронных залах, а в обычных помещениях он "ворует" пространство. Также антитрендом являются шторы и покрывало из одного материала. Текстиль должен сочетаться между собой, но не быть идентичным.

Підберіть однотонні довгі штори з легкої тканини / Фото dizajngid